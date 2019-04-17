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Batı Şeria'da "Filistin Esirler Günü" gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması istendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yürüyüş ve gösteriler düzenlendi.

Filistin Esirler Günü kapsamında Batı Şeria'nın başta Ramallah olmak üzere Nablus, Tulkerm, Beytüllahim, Cenin, El Halil, Eriha ve Tubas kentlerinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek verildi.

Filistinli ulusal grupların çağrısı üzerine Ramallah'taki Yasir Arafat Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe çok sayıda Filistinli katıldı. Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ramallah caddelerinde Filistin bayrakları ve tutukluların fotoğraflarını taşıyarak yürüyen göstericiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş yine Yasir Arafat Meydanı'nda son buldu.

- "Yürüyüş ve etkinlikler tüm Filistinli tutuklular serbest kalana dek sürecek"

AA muhabirine konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilcisi Vasıl Ebu Yusuf, Filistin yönetimi ve halkının "17 Nisan Filistin Esirler Günü" münasebetiyle bir kez daha İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere verdiği desteği yinelediğini ve serbest bırakılmaları konusundaki çabalarını gösterdiğini söyledi.

"Yürüyüşler ve etkinlikler tüm Filistinli tutuklular serbest kalana dek sürecek." diyen Ebu Yusuf, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik kötü muameleyi şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Esirler Günü

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