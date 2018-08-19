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Batı Şeria'da Filistinli 500 çifte toplu düğün töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da Filistinli 500 çifte toplu düğün töreni

Filistin yönetimi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 500 Filistinli çifte toplu düğün töreni düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Rami el-Hamdallah'ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, törenin Devlet Başkanı Abbas'ın gençlere yönelik girişimlerinden biri olduğunu belirtti.

Alul, Abbas'ın gençlere fikirler sunduğunu, hayatlarını ve evliliklerini kolaylaştırmaya çalıştığını vurguladı.

Toplu Düğün Töreni Komitesi Başkanı Cemal Muhaysin de İsrail işgaliyle mücadelede temel araçlardan birinin de demografi olduğuna dikkati çekerek, Filistinlilerin İsraillilerin sayısına karşı çocuk sahibi olmaları için teşvik edilmeleri gerektiğini kaydetti.

Filistinli gençlere verilen önem ve içerisinde bulundukları ekonomik durumun kendilerini bu töreni düzenlemeye ittiğine işaret eden Muhaysin, Kurban Bayramı'ndan sonra Gazze'de toplu düğün töreni yapacaklarını, Lübnan ve Suriye'de de buna benzer törenler gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplu düğün töreniyle dünya evine giren Cevad Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda diğer Filistinli gençlerle birlikte olmaktan sevinç duyduğunu söyledi.

Sevabite, "Çok güzel bir tecrübe. Umarım İsrail işgali nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken diğer gençler için de bu tür etkinlikler tekrarlanır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Mahmud Abbas Mahmud el-Alul Ramallah

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