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Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için El-Bire, Tulkerm, Cenin ve Salfit kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Batı Şeria'nın El-Bire, Tulkerm, Cenin ve Salfit kentlerinde eş zamanlı şekilde düzenlenen gösterilere yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, El-Bire kentindeki Kızılhaç binası önünde düzenlenen gösteri sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki şartların her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi.

İsrail hapishanelerinde tedaviye ihtiyacı onlarca hasta Filistinli bulunduğunu ifade eden Faris, İsrail yönetiminin tutukluların iradelerini kırmak için sistematik şekilde ihlallerini sürdürdüğünü vurguladı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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