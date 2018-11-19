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Batı Şeria'da "Gazeteciler Namlunun Ucunda" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 00:14 | Son Güncelleme

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir: - "İsrail askerleri, son 4 yılda Filistinli 26 gazeteciyi öldürdü" - Uluslararası Gazeteciler Birliği Başkanı Philippe Leruth: - "Dün Kalendiya kontrol noktası yakınlarında basın özgürlüğü kapsamında düzenlenen gösteriye katıldık. İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli gazetecilerin yaşadıklarının basit bir örneğini biz de yaşamış olduk"

İşgal altındaki Batı Şeria'da "Gazeteciler Namlunun Ucunda" adıyla düzenlenen konferansta, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası ile Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ) Başkanı Philippe Leruth tarafından Ramallah'taki bir otelde düzenlenen konferansa uluslararası ve bölgesel düzeyde katılım oldu.

Konferansta konuşan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerinin devam ettiğini söyledi. "İsrail askerleri, son 4 yılda 26 Filistinli gazeteciyi öldürdü." diyen Ebu Bekir, 2014 yılından bu yana da gazetecilere yönelik 3 binin üzerinde ihlal gerçekleştirildiğini aktardı.

Askerlerin bu ay Gazze'de 26 gazeteciyi de gerçek mermi ile yaraladığını ifade eden Ebu Bekir, İsrail'i "gazetecileri öldürme kastıyla hedef almakla" suçladı. Ebu Bekir, gazetecilere koruma sağlamak ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılması için çeşitli uluslararası taraflarla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

- Dünyadaki 600 bin gazeteciden destek mesajı

Konferansta konuşma yapan IFJ Başkanı Leruth da İsrail'in ihlallerini kınadı.

"Dün Kalendiya kontrol noktası yakınlarında basın özgürlüğü kapsamında düzenlenen gösteriye katıldık. İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli gazetecilerin yaşadıklarının basit bir örneğini biz de yaşamış olduk." diyen Leruth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yürüyüşün hedef alınmasıyla alakalı bir mektup gönderdiğini, mektubun bir nüshasını da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiğini belirtti.

İsrail'in Uluslararası Basın Kartını tanımayan tek devlet olduğunu vurgulayan Leruth, Filistinli gazetecilere seslenerek "Size dünyadan 600 bin gazetecinin destek mesajını getirdim." dedi.

- Arap Gazeteciler Federasyonundan İsrail'e kınama

Kahire merkezli Arap Gazeteciler Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in dün Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya kontrol noktası yakınlarında basın özgürlüğü kapsamında düzenlenen gösteriye müdahale etmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açılamada, Federasyonun basın özgürlüğünü savunan Filistinli gazeteciler ile dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek uluslararası kuruluş ve insan hakları örgütlerine Filistinli gazetecilerin haklarının korunması için İsrail'e daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Filistinliler, dün gazetecilerin Filistin topraklarında İsrail tarafından engellere maruz kalmadan özgürce çalışabilmesini desteklemek adına Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya kenti sınırı yakınlarında gösteri düzenlemişti.

İsrail askerlerinin, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu aralarında Uluslararası Gazeteciler Birliği ile Arap Gazeteciler Birliği üyelerinin bulunduğu onlarca kişi gazdan etkilenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazeteciler Namlunun Ucunda israil

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