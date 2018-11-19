İşgal altındaki Batı Şeria'da "Gazeteciler Namlunun Ucunda" adıyla düzenlenen konferansta, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası ile Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ) Başkanı Philippe Leruth tarafından Ramallah'taki bir otelde düzenlenen konferansa uluslararası ve bölgesel düzeyde katılım oldu.

Konferansta konuşan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerinin devam ettiğini söyledi. "İsrail askerleri, son 4 yılda 26 Filistinli gazeteciyi öldürdü." diyen Ebu Bekir, 2014 yılından bu yana da gazetecilere yönelik 3 binin üzerinde ihlal gerçekleştirildiğini aktardı.

Askerlerin bu ay Gazze'de 26 gazeteciyi de gerçek mermi ile yaraladığını ifade eden Ebu Bekir, İsrail'i "gazetecileri öldürme kastıyla hedef almakla" suçladı. Ebu Bekir, gazetecilere koruma sağlamak ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılması için çeşitli uluslararası taraflarla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.