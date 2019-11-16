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Batı Şeria'da "Gazze'yle dayanışma yürüyüşü"ne müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 19:07 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Filistinli öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinli gençler askerlere taş atarak karşılık verdi

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen "Gazze'yle dayanışma yürüyüşü"ne müdahalesinde, 6 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail saldırılarını kınama amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, Filistinli öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinli gençler askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 1'i gerçek 5'i plastik mermiyle olmak üzere 6 Filistinli öğrenci yaralanırken, onlarca kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Sevarke ailesinin de 8 ferdi (5'i çocuk, 2'si kadın) yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil

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