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Batı Şeria'da gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 01:21 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da gerginlik

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan "Yusuf makamına" baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında arbede çıktığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda bulunan ''Yusuf makamına'' girdiği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan arbedede İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da ''Yusuf makamı''nda yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanmasıyla eline ve ayağına 3 merminin isabet ettiği Filistinli bir gencin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralanan Filistinli gencin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman ''Yusuf makamı''na baskın düzenleyerek burada dini ritüeller gerçekleştirmesi bölgede gerginliğe neden oluyor.

Makamın yakınında yer alan Balata Mülteci Kampı'nın girişinde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıkıyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğuna dikkati çekerek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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