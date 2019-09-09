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Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beyt Rima beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'a bağlı Beyt Rima beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir evi kuşattıktan sonra içeri girerek evdeki eşyalara zarar verdi.

Filistinli gençler duruma tepki gösterirken, İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığını aktardı.

İsrail güçleri zaman zaman "aranan şüphelileri yakalamak" iddiasıyla Filistin kent ve beldelerine baskın düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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