HABER

Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin Necef Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği baskının ardından Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinli tutuklulara destek gösterileri yapıldı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

Ramallah, El-Halil, Beytullahim ve Nablus kentlerindeki gösterilere katılan yüzlerce kişi, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Ramallah'taki eylemde konuşan Hamas yöneticilerinden Hasan Yusuf, tüm Filistinli grupların, sürekli gösteriler düzenleyerek İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Hamas'ın Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için elinden geleni yaptığını belirten Yusuf, yakın zamanda esir takası anlaşması yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Fetih Hareketi Ramallah Sekreteri Muvaffak Sahvil de her yolu deneyerek Filistinli tutuklulara destek verme kararı aldıklarını ifade etti.

Sahvil, Fetih'in sadece kent meydanlarında değil, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu bölgelerde de gösteriler yapacağını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşam ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Hapishanesi'ne ses ve gaz bombalarıyla saldırdığı ve Filistinli tutuklulara ateş açtığı belirtilmişti. Açıklamada, baskın nedeniyle 5 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Bakan Kurum; Her yıl 300 bin konut dönüştürülecekBakan Kurum; Her yıl 300 bin konut dönüştürülecek
Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacakSoylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistinli tutuklular israil

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soylu açıkladı: PKK ile bağlantılı adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.