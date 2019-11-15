HABER

Batı Şeria’da şiddetli çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:43 | Son Güncelleme

İsrail ile Filistinli gruplar arasında Gszze’de ateşkese varılmasına rağmen Batı Şeria’da çatışmalar devam ediyor.İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze’nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında Gszze’de ateşkese varılmasına rağmen Batı Şeria’da çatışmalar devam ediyor.
İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze’nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. Gazze’de ateşkes sağlanırken Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail kuvvetleri ve Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Kendini savunmaya çalışan Filistinliler İsrail kuvvetleri tarafından plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlı saldırıya maruz kaldı. Sadece taşlarla karşılık veren Filistinlilerin büyük bir kısmı yaralandı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Ancak yaralı sayısı açıklanmadı.
Sağlık ekiplerinin verilere göre, en az 30 Filistinli İsrail’ın attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
(Özel) Beylikdüzü’nde BOTAŞ İstasyonu’nda korkutan görüntü(Özel) Beylikdüzü’nde BOTAŞ İstasyonu’nda korkutan görüntü
Bingöl’de 38 kilo toz esrar ele geçirildiBingöl’de 38 kilo toz esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.