HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 48 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerden 13'ünün tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Dikkat çeken rapor! İşte koronavirüsten korunmanın yollarıDikkat çeken rapor! İşte koronavirüsten korunmanın yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'taki göçükten acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu

Dikkat çeken rapor! İşte koronavirüsten korunmanın yolları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü!

Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.