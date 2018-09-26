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Batı Şeria'da UNRWA'nın hizmetlerindeki kısıtlamalar protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da UNRWA'nın hizmetlerindeki kısıtlamalar protesto edildi

Filistinli mülteciler işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri gösterilerle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmesini protesto etti.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin Bab ez-Zukak Mahallesinde toplanan çok sayıda Filistinli mülteci, UNRWA'nın kentteki merkez binasına doğru yürüdü.

Gösteride geri dönüş hakkını vurgulamak için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına tasarlanan "dev mülteci kimliği" pankartı açıldı.

Fetih Hareketi Beytüllahim Genel Sekreteri Muhammed el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geri dönüş hakkımıza olan bağlılığımızı vurgulamak ve mülteciler meselesini tasfiye edecek projelerin hiçbirini kabul etmediğimizi ifade etmek için sokaklara çıktık." dedi.

Dünyaya "Filistin meselesini hedef alan hiçbir planının uygulanamayacağı" mesajını vermek istediklerini söyleyen Mısri, "Köylerimize, topraklarımıza dönünceye kadar haklarımıza ve UNRWA'nın ayakta kalmasına bağlı kalacağız." diye konuştu.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Cenin ve Tulkerm ile orta kesimlerindeki Ramallah kentlerinde de UNRWA'nın hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar protesto edildi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler ayrıca geri dönüş haklarını ve UNRWA'nın Filistin meselesinin bir simgesi olarak kalması gerektiğini ifade eden pankartlar taşıdı.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin mülteci protesto UNRWA

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