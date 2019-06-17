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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı saldırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Ramallah'taki Kefr Malik beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 7 araca zarar verdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 araca zarar verdi, bir cami ile bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik Beldesi Belediye Başkanı Nacih Rüstem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimcinin, gece saatlerinde Kefr Malik beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

Rüstem, Yahudi yerleşimcilerin beldede Filistinlilere ait 7 araca zarar verdiğini, araçların yanı sıra bir cami ile bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını söyledi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bedel Ödetme Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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