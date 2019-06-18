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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı saldırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Salfit kentine bağlı Dir İstiya köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 23 araca zarar verdi

RAMALLAH (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 23 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentine bağlı Dir İstiya köyüne gece saatlerinde baskın düzenledi.

Baskını yapan Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazarken, Filistinlilere ait 23 araca zarar verdi.

Saldırıyı doğrulayan İsrail polisi olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin saldırı

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