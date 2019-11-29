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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

Filistinlilere ait araçlara zarar verildi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki ayrı köye düzenledikleri saldırıda Filistinlilere ait araçlara zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Ramallah'a bağlı Taybeh ve Nablus'a bağlı Es-Seviya köylerine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Taybeh'de Filistinlilere ait 1 aracı yakan Yahudi yerleşimciler, Es-Seviya'da da 30 araca zarar verdi.

Yahudi yerleşimciler ayrıca her iki köyde bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria Filistin israil Yahudi yerleşimci

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