Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere tepki yürüyüşü

Yürüyüşün, Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarından çıkarılması için yapılan eylemler kapsamında olduğunu ifade eden Amira, Filistinli çiftçilere de yalnız olmadıkları mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

El-Mahrur bölgesinde İsrail'in Yahudi yerleşimciler için el koyduğu arazilere yürüyen Filistinliler, yerleşim birimlerini ve topraklarının ellerinden alınmasını protesto etti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

