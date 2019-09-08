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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere tepki yürüyüşü

RAMALLAH (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Yahudi yerleşimcilerin el konulan topraklardan çıkması talebiyle yürüyüş düzenledi.

El-Mahrur bölgesinde İsrail'in Yahudi yerleşimciler için el koyduğu arazilere yürüyen Filistinliler, yerleşim birimlerini ve topraklarının ellerinden alınmasını protesto etti.

Filistinli aktivist Munzir Amira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşim birimlerinin genişletilmesi amacıyla arazilere el konulmasına tepki gösterdiklerini söyledi.

Yürüyüşün, Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarından çıkarılması için yapılan eylemler kapsamında olduğunu ifade eden Amira, Filistinli çiftçilere de yalnız olmadıkları mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

Geçen hafta Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda düzenlenen törene katılan Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yinelemişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria filistinliler Yahudi yerleşimciler

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