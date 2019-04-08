HABER

"Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu: "Yahudi yerleşim birimlerinin korunması aşamasından büyük inşa aşamasına geçmiştik. Şimdi ise Yahudi yerleşim birimlerine İsrail egemenliğini tatbik etme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu aşamalı şekilde ve ABD'nin onayıyla yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı ABD ile koordineli bir şekilde yapılacak"

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını açıkladı.

İsrail'in "Kanal12" televizyonuna yaptığı açıklamada Netanyahu, Batı Şeriadaki Yahudi yerleşim birimlerinin aşamalı ve ABD ile koordineli şekilde ilhak edileceğini söyledi.

Netanyahu, şunları kaydetti:

"Yahudi yerleşim birimlerinin korunması aşamasından büyük inşa aşamasına geçmiştik. Şimdi ise Yahudi yerleşim birimlerine İsrail egemenliğini tatbik etme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu aşamalı şekilde ve ABD'nin onayıyla yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı ABD ile koordineli bir şekilde yapılacak."

Tek bir Yahudi yerleşimcinin dahi Batı Şeria'dan çıkarılmayacağını yineleyen Netanyahu, "Filistinliler ile gerçek ve sorumlu bir barış tesis edeceğim. Ancak bunu güçle yapacağım, taviz vererek ve kafa sallayarak değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Yahudi yerleşim birimleri meselesini konuştuğunu ve bu görüşmede söz konusu yerleşim birimleri üzerinde İsrail egemenliğinin tatbikinin kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktaran Netanyahu, şöyle devam etti:

"Öncelikle ben Batı Şeria'yı ilhak edeceğim demedim. Ben Yahuda ve Samara'daki (Talmudik Batı Şeria) Yahudi yerleşim birimleri ve Yahudi topluluklar üzerinde İsrail egemenliğini tatbik edeceğim ya da ilhak edeceğim dedim. Bunun için de ABD'nin yardımını istiyorum. ABD'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıması iki yılımı aldı. Trump'a 'Golan'ı tanı lütfen' dedim."

- "Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim"

Bazı Arap liderlerle de Yahudi yerleşim birimlerini ilhak meselesini konuştuğunu dile getiren Netanyahu, "Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim. Onlar da bizim toprağa olan bağlılığımızı anlıyorlar." dedi. Netanyahu bu konuda daha fazla ayrıntı vermekten ise kaçındı.

İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." demişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Bu hamamda VIP hizmet varBu hamamda VIP hizmet var
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındıEski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yahudi yerleşim birimleri

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Bingöl'de 5 odalı sığınak bulundu

Bingöl'de beş odalı sığınak bulundu

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.