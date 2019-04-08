"Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak”

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını açıkladı. İsrail'in "Kanal12" televizyonuna yaptığı açıklamada Netanyahu, Batı Şeriadaki Yahudi yerleşim birimlerinin aşamalı ve ABD ile koordineli şekilde ilhak edileceğini söyledi. Netanyahu, şunları kaydetti: "Yahudi yerleşim birimlerinin korunması aşamasından büyük inşa aşamasına geçmiştik. Şimdi ise Yahudi yerleşim birimlerine İsrail egemenliğini tatbik etme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu aşamalı şekilde ve ABD'nin onayıyla yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı ABD ile koordineli bir şekilde yapılacak." Tek bir Yahudi yerleşimcinin dahi Batı Şeria'dan çıkarılmayacağını yineleyen Netanyahu, "Filistinliler ile gerçek ve sorumlu bir barış tesis edeceğim. Ancak bunu güçle yapacağım, taviz vererek ve kafa sallayarak değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Yahudi yerleşim birimleri meselesini konuştuğunu ve bu görüşmede söz konusu yerleşim birimleri üzerinde İsrail egemenliğinin tatbikinin kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktaran Netanyahu, şöyle devam etti: "Öncelikle ben Batı Şeria'yı ilhak edeceğim demedim. Ben Yahuda ve Samara'daki (Talmudik Batı Şeria) Yahudi yerleşim birimleri ve Yahudi topluluklar üzerinde İsrail egemenliğini tatbik edeceğim ya da ilhak edeceğim dedim. Bunun için de ABD'nin yardımını istiyorum. ABD'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıması iki yılımı aldı. Trump'a 'Golan'ı tanı lütfen' dedim." - "Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim" Bazı Arap liderlerle de Yahudi yerleşim birimlerini ilhak meselesini konuştuğunu dile getiren Netanyahu, "Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim. Onlar da bizim toprağa olan bağlılığımızı anlıyorlar." dedi. Netanyahu bu konuda daha fazla ayrıntı vermekten ise kaçındı. İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.