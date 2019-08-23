HABER

Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Üç kişinin ağır yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim yeri yakınında meydana gelen patlamada üç kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ilk bulgular ışığında Batı Şeria'daki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında bir patlama meydana geldiğinden şüphelenildiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edilirken, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınındaki patlama sonucu 3 kişinin ağır yaralandığını aktardı.

İsrail basını, yaralı 3 İsrailliden 2'sinin helikopterle hastaneye sevk edildiğini, patlamanın nedeninin ise araştırıldığını kaydetti.

Haberlerde ayrıca patlamanın hemen ardından olay yerinden şüpheli bir aracın uzaklaştığı ifade edildi.

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sıradaTürkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada
Birinci sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur’a ile belirlenecekBirinci sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur’a ile belirlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.