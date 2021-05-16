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Batı Şeria’daki Sinagogda Platform Çöktü: 2 Ölü 150 Yaralı

16.05.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da henüz inşaatı tamamlanmamış bir sinagogda ayin sırasında platform çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi de yaralandı

Batı Şeria’daki Sinagogda Platform Çöktü: 2 Ölü 150 Yaralı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da henüz inşaatı tamamlanmamış bir sinagogda ayin sırasında platform çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi de yaralandı.

Ultra Ortodoks Yahudiler Şavuot Bayramı arifesinde Givat Zeev sinagogunda toplandı. Platformun çökme anı kameralara da yansıdı.

İsrail basınına bilgi veren hastane kaynakları en az 157 kişinin yaralandığını, 2 kişininse hayatını kaybettiğini belirtti. Bu kaynaklara göre, ölenlerden biri 50’li yaşlarında bir kişi ve 12 yaşında bir çocuk.

“Sinagog inşaatı tamamlanmamıştı”

İsrailli yetkililer sinagogda platformun çökmesi olayıyla ilgili olarak birbirini suçladı.

Givat Zeev Belediye Başkanı sinagogun inşaatının henüz tamamlanmadığını ve yapıya girişin tehlikeli olduğunu, polisin daha önce bu konuda yapılan uyarıları dikkate almadığını savundu.

Kudüs polis şefi Doron Turgeman ise, olayın ihmal sonucu yaşandığını ve bazı kişilerin ihmal nedeniyle gözaltına alınabileceğini belirtti.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri’nin başında bulunan Deddi Simhi İsrail’deki Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, sinagog binasının inşaatının henüz tamamlanmadığını ve yapıya giriş izni ve etkinlik düzenleme izninin bulunmadığını söyledi.

“Uyarı levhası vardı”

Sinagogdan İsrail televizyonlarına yansıyan görüntülerde de bina inşaatının henüz tamamlanmadığı, beton yerlerin göründüğü ve pencerelerde de naylon görüldü.

Görüntülerde, bina duvarında da İbranice olarak Güvenlik sebebiyle alana giriş yasaktır uyarısının bulunduğu levhanın asılı olduğu da vardı.

İsrail’in kuzeyinde bulunan Meron Dağı’nda düzenlenen ve Ultra Ortodoksların katıldığı dini bir festivalde izdiham yaşanmış ve 45 kişi ölmüştü.

Bu yıl düzenlenen dini etkinliklere çoğu Ultra Ortodoks olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

İsrail basınında siyasette etkili olan Ultra Ortodoks siyasetçilerin, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya etkinliklere katılım kısıtlamalarının kaldırılması yönünde baskı yaptığına ilişkin haberler yer almıştı.

Uzmanlar Meron Dağı’ndaki binanın kapasitesinin de kalabalık grupları kaldırmayacağı yönünde uyarıda bulunmuştu.

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