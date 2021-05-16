Batı Şeria’daki Sinagogda Platform Çöktü: 2 Ölü 150 Yaralı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da henüz inşaatı tamamlanmamış bir sinagogda ayin sırasında platform çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi de yaralandı.

Ultra Ortodoks Yahudiler Şavuot Bayramı arifesinde Givat Zeev sinagogunda toplandı. Platformun çökme anı kameralara da yansıdı.

İsrail basınına bilgi veren hastane kaynakları en az 157 kişinin yaralandığını, 2 kişininse hayatını kaybettiğini belirtti. Bu kaynaklara göre, ölenlerden biri 50’li yaşlarında bir kişi ve 12 yaşında bir çocuk.

“Sinagog inşaatı tamamlanmamıştı”

İsrailli yetkililer sinagogda platformun çökmesi olayıyla ilgili olarak birbirini suçladı.

Givat Zeev Belediye Başkanı sinagogun inşaatının henüz tamamlanmadığını ve yapıya girişin tehlikeli olduğunu, polisin daha önce bu konuda yapılan uyarıları dikkate almadığını savundu.

Kudüs polis şefi Doron Turgeman ise, olayın ihmal sonucu yaşandığını ve bazı kişilerin ihmal nedeniyle gözaltına alınabileceğini belirtti.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri’nin başında bulunan Deddi Simhi İsrail’deki Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, sinagog binasının inşaatının henüz tamamlanmadığını ve yapıya giriş izni ve etkinlik düzenleme izninin bulunmadığını söyledi.