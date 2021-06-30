Batı Şeria'daki Tartışmalı Karakol ve Yerleşim Birimi Boşaltılıyor

Batı Şeria’da Filistin topraklarındaki Givat Eviatar karakolu çevresindeki Yahudi yerleşimciler bölgeyi tahliye etmeyi kabul etti.

Yeni Başbakan Naftali Bennett’le anlaşma doğrultusunda yerleşimcilerin bölgeyi terk etmesi, hükümetin ilk siyasi sınavlarından biri.

Ancak karakolun yeni tesislerinin en azından bir kısmının kilitli ve askeri koruma altında kalması muhtemel görünüyor. Filistinli protestocular bu binaların yıkılmasını talep ediyor.

Filistinliler’in yaşadığı Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarında bir tepede yer alan Givat Eviatar bu yıl Mayıs ayında İsrail hükümetinden izin alınmadan kurulmuştu. Karakolun çevresinde şu an 50’den fazla Yahudi ailenin yaşadığı belirtiliyor.

İsrail ordusu tartışma konusu olan karakolun tahliye edilmesi emrini verdi. Ancak iktidar partisinin yerleşim birimlerini destekleyen lideri Bennett’in hükümeti, solcu ve İslamcı Arap partilerle koalisyon içinde olduğundan, Givat Eviatar kararı dahil İsrail-Filistin ilişkileriyle ilgili birçok konunun siyasi zorluk yaratacağı tahmin ediliyor.

"İsrail askeri varlığı sürecek"

Yerleşim birimlerinin idaresinden sorumlu İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Givat Eviatar’daki Yahudi ailelerin bu hafta sonuna kadar bölgeyi gönüllü olarak tahliye etmeye ikna olduğunu söyledi. Reuters haber ajansına konuşan yetkili, bölgede ordunun askeri varlığının ise devam edeceğinin altını çizdi.

Yerleşim biriminin lideri Yossi Dagan da bölgedeki Yahudi ailelerin, yeni anlaşma çerçevesinde Cuma gününe kadar evlerini boşaltacaklarını doğruladı. Dagan, tahliyenin ardından evlere kilit vurulacağını da ekledi.

Filistinliler ise bölgede yaşayanların tahliyesinin ardından bölgedeki binaların yıkılmasını ve arazinin Filistinliler’e geri verilmesini talep ediyor.

Givat Eviatar’a yakın bir bölgede yer alan Filistin kasabası Beita’nın Belediye Başkanı Yardımcısı Musa Hamayel, talepleri karşılanmadığı sürece protestolara devam edecekleri mesajını verdi.

Beita’da yaşayan Filistinliler, Givat Eviatar karakolunun bulunduğu toprakların kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail’in 1967 savaşından bu yana Filistin topraklarını ilhakı uluslararası camiada da yaygın bir şekilde eleştiriliyor. İsrail liderleri ise söz konusu topraklarda tarihi hak iddia ederek yerleşim birimlerinin, İsrail’in güvencesi için de gerekli olduğunu savunuyor.

Filistinli yetkililer tartışma konusu olan Givat Eviatar karakolunun kurulmasından bu yana süren protestolarda beş Filistinli’nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü ileri sürüyor.

Protestolarda can kaybı olduğu iddialarını yanıtsız bırakan İsrail ordusu ise askerlerin sadece ‘son çare olarak’ ateşli silaha başvurduklarını savunuyor.

