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Batı Şeria'nın denize açılan penceresi "Filistin Akvaryumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire beldesinde iki ay önce ziyarete açılan "Filistin Akvaryumu" bölge halkından büyük ilgi görüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Bire beldesinde iki ay önce ziyarete açılan "Filistin Akvaryumu", bölgenin bir nevi "denize açılan penceresi" olarak halktan büyük ilgi görüyor.

Ramallah'a bağlı El-Bire beldesinde 820 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan akvaryum, ziyaretçilere yaklaşık 250 tür deniz canlısını görme imkânı sunuyor.

Proje mühendisi ve direktörü Süfyan el-Kavasimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize kıyısı olmayan Batı Şeria'da bu tür bir tesisin eksikliğini hissedip bu akvaryumu oluşturduklarını söyledi.

- 4 bin deniz canlısı bulunuyor

Akvaryumda dünyanın çeşitli deniz ve nehirlerinden getirilen yaklaşık 4 bin deniz canlısı bulunduğunu belirten Kavasimi, bu canlıların yüzde 90'ının Filistin'e ilk kez girdiğini aktardı.

Kavasimi, Kızıl Deniz balıkları, mercan resifi, Nil timsahı gibi türlere de ev sahipliği yapan akvaryumu zenginleştirmek için su aygırı ve köpek balığı da getirmek istedikleri ifade etti.

Tesiste deniz canlılarının bakımı için eğitimli uzman ekiplerin bulunduğunu vurgulayan Kavasimi, ziyaretçilere de canlıların özelliklerine ilişkin uzmanlar tarafından bilgi verildiğini dile getirdi.

Giriş ücretinin kişi başı 8 dolar olduğunu söyleyen Kavasimi, bölge halkının akvaryuma büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

- İsrail'in uygulamaları açılışı geciktirdi

Proje direktörü Kavasimi, kuruluş çalışmaları 2 yıl süren akvaryumu nisan ayında açmayı planladıklarını, ancak İsrail'in bazı balıkların ithalatını engellemesi nedeniyle temmuz ortasında ziyaretçilere kapılarını açabildiklerini söyledi.

Kavasimi, şunları kaydetti:

"Balıkların bir ülkeden diğerinde nakli için genellikle 4 gün gerekir, ancak İsrail'in uygulamaları nedeniyle Filistin'e getirtebilmek için 6 aya ihtiyaç duyuyoruz."

- "Batı Şeria'da deniz yok ancak akvaryum bu açığı kapatıyor"

Filistinliler, Batı Şeria'nın böyle bir tesise kavuşmasından çok memnun. Akvaryum özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Çocuklarıyla akvaryumu ziyaret eden İyad Zuvvar, "Akvaryum Filistin'de çok sayıda deniz canlısını tanımamıza olanak sağlıyor." dedi.

Önceden bu tür canlıları ancak televizyonda veya yurt dışına çıkabilirlerse görebildiklerini söyleyen Zuvvar, "Batı Şeria'da deniz yok ancak akvaryum bu açığı kapatıyor." diye konuştu.

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El-Bire Filistin Akvaryum Ramallah Süfyan el-Kavasimi

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