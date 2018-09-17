İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Bire beldesinde iki ay önce ziyarete açılan "Filistin Akvaryumu", bölgenin bir nevi "denize açılan penceresi" olarak halktan büyük ilgi görüyor.

Ramallah'a bağlı El-Bire beldesinde 820 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan akvaryum, ziyaretçilere yaklaşık 250 tür deniz canlısını görme imkânı sunuyor.

Proje mühendisi ve direktörü Süfyan el-Kavasimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize kıyısı olmayan Batı Şeria'da bu tür bir tesisin eksikliğini hissedip bu akvaryumu oluşturduklarını söyledi.

- 4 bin deniz canlısı bulunuyor

Akvaryumda dünyanın çeşitli deniz ve nehirlerinden getirilen yaklaşık 4 bin deniz canlısı bulunduğunu belirten Kavasimi, bu canlıların yüzde 90'ının Filistin'e ilk kez girdiğini aktardı.

Kavasimi, Kızıl Deniz balıkları, mercan resifi, Nil timsahı gibi türlere de ev sahipliği yapan akvaryumu zenginleştirmek için su aygırı ve köpek balığı da getirmek istedikleri ifade etti.

Tesiste deniz canlılarının bakımı için eğitimli uzman ekiplerin bulunduğunu vurgulayan Kavasimi, ziyaretçilere de canlıların özelliklerine ilişkin uzmanlar tarafından bilgi verildiğini dile getirdi.