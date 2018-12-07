HABER

'Batı, Suriyeli çocukları kontrollü olarak göç ettiriyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

ADLİ  Bilimciler Derneği Başkanı Prof.

'Batı, Suriyeli çocukları kontrollü olarak göç ettiriyor'

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ADLİ Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, batılı ülkelerin genç nufusları azaldığı için Suriyeli kimsesiz çocukları kontrollü olarak götürdüğünü veya kaçırdığını ileri sürdü.
Suriyeli yetim ve öksüzlerle ilgili sorunun giderek büyüdüğünü belirten Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, 2011 den beri Suriye'deki iç savaşta pek çok insan hayatını kaybettiğini, 2017 verilerine göre 800 bin çocuğun anne ya da babasını ya da ikisini kaybederek öksüz ya da yetim kaldığını söyledi. Hancı, ''Şu anda belki bu sayı 1 milyon. Az bir kısmı Suriye, Türkiye ve Ürdün'deki yetimhanelerde barındırılan çocukların çoğu sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli yetim ve öksüzler organize suç örgütleri, terör örgütleri, uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile organ nakli mafyasının hedefinde. Türkiye de ise, pek çok aile evlat edinme kuyruğunda. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'de 2 bin 100 aile evlat edinme sırasında bekliyor. Özellikle ülkemizdeki ve Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde tek ebeveynli de olsa ailesiyle yaşayan çocuklar ayni ve nakdi desteklerle desteklenmelidir. Ancak hiç aile desteği olmayan Suriyeli kimsesiz çocukların evlat edinilmelerini ya da koruyucu aileye verilmelerini sağlayacak yasal çalışmalar yapılmalıdır'' diyerek konuya dikkat çekti.
'BATI ÜLKELERİ KONTROLLÜ GÖÇLE ÇOCUKLARI GÖTÜRÜYOR'
Suriyeli çocukların bir kısmının zaten gizlice batıya götürüldüğünü veya kaçırıldığını ileri süren Prof.Dr. İ. Hamit Hancı ''Batıda genç nüfus azaldı. Esasında Kontrollü bir şekilde göçü teşvik ediyorlar. Tarihte Kazım Karabekir paşanın yaptığı gibi, bu çocukları ya yanımıza alıp kazanacağız, bir olacağız ki , devlet bunu tek başına yapamaz, milletle sorumluluğu bölüşmelidir. Ya da karşımızda organize suç örgütü, terör örgütü üyesi ya da sempatizanları bulacağız. Bir an önce karar vermeliyiz'' dedi. Hancı, şöyle konuştu:
''Zaman su gibi akıp geçiyor. Doğu cephesine tayin olan Kazım Karabekir Paşa, büyük savaşlardan çıkmış bir ülkede yetim ve öksüzleri devlet korumasına almıştı. Bu çocuklar toplatıldı ve onlara çelişik bir ifade kullanılarak 'Gürbüz Çocuklar Ordusu' denildi. Askeri ve zanaat eğitimleri verildi. Meslek edindirildi. 1992 'Batı, Suriyeli çocukları kontrollü olarak göç ettiriyor'

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Çanakkale'de halk otobüsü alev alev yandıÇanakkale'de halk otobüsü alev alev yandı
Cinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepkiCinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Art arda kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısı! (Meteoroloji 7 Aralık Cuma hava durumu raporu)

Art arda kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısı! (Meteoroloji 7 Aralık Cuma hava durumu raporu)

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Canan Karatay'a kötü haber!

Canan Karatay'a kötü haber!

Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

O şehir beyaza büründü

O şehir beyaza büründü

Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

İstanbul'da akılalmaz olay! İnternetten tanıştığı kadınla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

İnternetten tanıştığı kadınla buluştu! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.