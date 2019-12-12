Batı Trakya Türk azınlığından Yunanistan'ın AİHM kararlarına uymamasına tepki

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülkedeki azınlıklarla ilgili kararlarına uymadığını belirterek, "Yunanistan AİHM kararlarına tam olarak uymakla yükümlü." dedi.

Şerif, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, AİHM’in Yunanistan’ın Makedon azınlığıyla ilgili "örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği" yönündeki kararını AA muhabirine değerlendirdi.

AİHM kararlarının "durum tespiti" ile ilgili olduğunu ve herhangi bir yaptırım zorunluluğu getirmediğini aktaran Şerif, "Ancak ortada uluslararası bir mahkeme kararı varsa, buna uymak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kimi devletlerin bu kararları kendilerine göre yorumladığını ve istedikleri şekilde hareket ettiğini ifade eden Şerif, şöyle devam etti:

"Devletler, mahkeme tarafından tespit edilen ihlallerin varsa maddi tazminat yönünü karşılıyor ancak kararlara yine uyulmuyor. Ülkemiz Yunanistan AİHM'in gerek bizim müftülük sorunuyla ve gerekse Türk dernekleriyle ilgili kararlarına uymuyor. Devletlerin kendi iç hukuku ve bunun gibi bahaneler öne sürülüyor. Ülkemiz Yunanistan’ın AİHM'in tüm kararlarına gerek insan hakları açısından manevi olarak ve gerekse tazminat konusunda tam olarak uymasını bekliyoruz."