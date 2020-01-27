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Batı Trakya Türkleri, Milli Direniş Günü Anma Programı'nı Srebrenitsa'da düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Batı Trakya Türkleri, Milli Direniş Günü Anma Programı'nı Srebrenitsa'da düzenledi

SREBRENİTSA (AA) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tarafından 29 Ocak Milli Direniş Günü dolayısıyla Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da anma programı gerçekleştirildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yapılan programda, Türkiye'den gelen dernek üyeleri dünyaya "Unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, burada yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki Türk azınlığın 1923'ten beri sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Yunanistan'da 1983 yılında adında "Türk" kelimesi bulunduğu için birçok derneğin kapatıldığını anımsatan Hüseyin, o dönemde "Yunanistan'da Türk yaşamadığı için isminde Türk ifadesi bulunan derneklerin de açılamayacağı" yönünde karar alındığını aktardı.

Hüseyin, Yunanistan'daki Türklerin etnik baskılara maruz kaldığını vurgulayarak, "1990'da masumane bir mevlit düzenledik. Bir şekilde provakasyona dönüştü. 300'ün üzerinde Türk dükkan talan edildi, insanlar şiddete maruz kaldı. Bizler de bu yaşanan kötü olayları, düzenlediğimiz programlarla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Sarıkamış'ın ardından bu yılki anma programını da Srebrenitsa'da yapma kararı aldıklarını söyleyen Hüseyin, "Burada da 'Boşnak yoktur' denilerek bir inkar politikası yürütüldü. Tek fark burada insanlar katledildi. Biz bu katliamlar yaşanmadan bir çözüm bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Srebrenitsa Türkiye ziyaret

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