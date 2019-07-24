Batı Trakya Türklerinin savunucusu Sadık Ahmet

Yunanistan'da uzun yıllar maruz kaldığı zulümlere rağmen Batı Trakya Türklerinin haklarını savunmak için bir parti kuran ve sonuna kadar mücadele eden Dr. Sadik Ahmet, ölümünün 24'üncü yılında anılıyor.

24 Temmuz 1995'te trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya'da, Yunanistan devletinden 1970 ve 1980'ler boyunca baskı gören 150 bine yakın Müslüman-Türk halkının liderliğini üstlendi.

Batı Trakya'daki Gümülcine vilayetinin Küçük Sirkeli köyünde 1947 yılında dünyaya gelen Dr. Sadık Ahmet, Ankara ve Selanik'teki tıp öğreniminin ardından, yaklaşık 3 yıl Yunan ordusunda zorunlu askerlik görevini yaptı.

Baba ocağına 1978'de hekim olarak dönen Ahmet, 1985'te Batı Trakya'daki hak ihlallerine dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı ancak 1988'de kampanya nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet, Batı Trakya Türkleri'ne "Türk" diye hitap ettiği için 1990'da yine hapis cezasına çarptırıldı.

Hapse girmeden önce, "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum Türk'üm ve öyle kalacağım." şeklindeki en bilinen yorumlarından birini yapan Dr. Ahmet'in Gümülcine'de görülen mahkemesine binlerce kişi akın ederek, Ahmet'e destek için binanın dışında "Biz Türk'üz" sloganları attı.