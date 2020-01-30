Batı Trakya'da "29 Ocak Direnişi" anıldı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca (BTTADK) Gümülcine'de bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, BTTADK Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Değişim Partisi (KİNAL) İskeçe milletvekili Burhan Baran, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, azınlığın çeşitli kesimlerinin temsilcileri ve soydaşlar katıldı.

Yunan Yargıtayının derneklerle ilgili kararına itiraz eden Türk azınlığın, sesini duyurmak için toplu bir direniş kararı aldığını belirten Şerif, "Azınlık toplumu sesini duyurmak için, Türk ve Yunan başbakanlarının Davos’ta bir araya geldiği 29 Ocak 1988'de bir yürüyüş yapma kararı aldı. 29 Ocak günü, Azınlığın kemiğine dayanan bıçak misali onbinlerce insan, İskeçe’nin, Dedeağaç’ın ve Gümülcine’nin dağlarından ovalarından koparak akın akın Gümülcineye geldi. İnsanlarımız o gün, Türküz, bundan vazgeçmiyoruz diye haykırdılar. O şanlı bir mücadeleydi" ifadelerini kullandı.

Şerif, 1988 yılına gelindiğinde, Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB), İskeçe Türk Birliği (İTB) ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) isimli derneklerin Yunanistan Yargıtayınca kapatıldığını belirterek, "Bu, azınlığa vurulan son darbe oldu." dedi.

İbrahim Şerif ,burada yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türk azınlığın karşılaştığı sorunların 1967 cuntasıyla birlikte daha da yoğunlaştığını söyledi.

29 Ocak 1990'da da fanatik Yunan gruplarca Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı yapılan toplu saldırılarla ilgili resim sergisi açıldı ve sinevizyon gösterisi yapıldı.

Turan Gökçe de 29 Ocak olaylarının Türkiye’de ve dünya kamuoyunda gerektiği kadar bilinmediğini ve yeterince değerlendirilmediğini belirterek, bu konuda akademik araştırma yapılması ve yaşananların kitaplaştırılmasının ihtiyaç olduğunu söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin bu konuda inisiyatif üstlenebileceğini ifade eden Gökçe, kısa vadede uzman bir ekiple bölge ziyaret edilerek bilimsel araştırma yapılmasının planlandığını belirtti.

Türk kuruluşlarınca, 29 Ocak Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan bildirilerde, aradan 32 yıl geçmesine rağmen 29 Ocak 1990 olaylarıyla ilgili Yunan devleti tarafından bugüne kadar bir özür beyanında bulunulmadığı ve hakların kazanılmasında herhangi bir ilerleme olmadığı belirtildi. Avrupa Birliğinin Batı Trakya'daki azınlık ve insan hakları ihlallerine sessiz ve tepkisiz kaldığı kaydedilen bildirilerde, bu durumun Batı Trakya Türk toplumunca insanlık ve barış adına endişe ile karşılandığı vurgulandı.

- Batı Trakya'da 29 Ocak Direnişi

Yunan yargısı, 1988'de “Yunanistan'da Türk bulunmadığı” gerekçesiyle isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin kapatılması kararını verdi.