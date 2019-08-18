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Batı Trakya'da 5 azınlık okulu daha kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Yunanistan Eğitim Bakanlığının kararıyla öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaştı - Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet: - "Öğrenci sayısı yetersiz olduğu ileri sürülerek azınlık okullarının kapatılması eğitime katkı sağlamayan yanlış bir uygulama" - "Azınlık okulları farklı bir statüye sahiptir ve bu okulların çalışma ve kapatılmaları yasalara göre yapılır"

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 5 azınlık okulunun daha kapatılmasını kararlaştırdı.

Resmi gazetenin 31 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararda, Rodop'ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe'de Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak durdurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu kararla 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 65’e ulaşmış oldu.

Rodop-Meriç illeri Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet, "Öğrenci sayısının yetersiz olduğu ileri sürülerek azınlık okullarının kapatılması ya da birleştirilmesi eğitime katkı sağlamayan yanlış bir uygulama. Azınlık okulları farklı bir statüye sahip ve bu okulların çalışma ve kapatılmaları yasalara göre yapılmalı." dedi.

Azınlık okullarının kapatılmasında bugüne kadar velilere danışılmadığını dile getiren Ahmet, "Mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekir. Ancak yapılan bu uygulamada buna riayet edilmediğini ve okullarımızın tepeden inme kararlarla usule aykırı olarak kapatıldıklarını görüyoruz. Ayrıca bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamamaktadır." diye konuştu.

Ahmet, Yunanistan Eğitim Bakanlığının azınlık okullarıyla ilgili bu uygulamasına Batı Trakyalı Türk Azınlık mensubu öğretmenlerin ve azınlığın sivil kuruluşlarının ciddi itirazları bulunduğunu ancak bu itirazların Atina tarafından dikkate alınmadığını kaydetti.

Ahmet, şöyle devam etti:

"Azınlık velisinin rızası olmadan, azınlığın hassasiyetleri dikkate alınmadan, eğitim amaçlı yapılmayan, sadece okul sayısını azaltmayı hedefleyen bu kapanmalara karşı olduğumuzu belirtiyor ve bir an önce bu karardan dönülmesini talep ediyoruz. Okullarımız, kapanması gereken kurumlar olarak görülmekten ve sadece kapanmak için hatırlanan kurumlar olmaktan çıkarılmalı. Yeni hükümetten, bu okulları kapatacak veya yok edecek değil, ayakta tutacak ve yaşamalarını sağlayacak önlemleri almasını, azınlık eğitiminde kalitenin artması için iyi niyet çerçevesinde, azınlık eğitim camiası ve eğitim sendikalarıyla derhal bir diyalog başlatmasını bekliyoruz."

Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanındaki giderler azaltılarak daha iyi bir eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan "okulların birleştirilmesi" uygulaması kapsamında, ülke çapındaki okul sayısı 1933'ten 877’ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı.

Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9’un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
azınlık okulları BATI TRAKYA

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