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Batı Trakya'da ana dil bayramı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Moldova Komrat Gagauzluk Derneği ortaklaşa anadil bayramı etkinliği düzenledi - BTTADK Başkanı İbrahim Şerif: "Dilini kaybeden dinini de kaybeder" - Komrat Gagauzluk Derneği Başkanı Todur Zanet: - "Ana dilimiz yoksa biz de yokuz, bu kadar basit"

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da, Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ile Moldova Komrat Gagauzluk Derneği ana dil bayramı etkinliği düzenledi.

Gümülcine'de, GTGB lokalinde "Anadil Türkçemizi beraber kutluyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gagauz ve Batı Trakyalı Türk gençler Türkçe şiirler okudu, türküler söyledi ve folklor gösterileri sundu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Komrat Gagauzluk Derneği Başkanı Todur Zanet, Ankara Gagauzlar Derneği Başkanı İrina Gözümbeli, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, GTGB Başkanı Necat Ahmet, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, azınlığın çeşitli kesimlerinin temsilcileri ve soydaşlar katıldı.

BTTADK Başkanı Şerif, burada yaptığı konuşmada, Gagauz yerinden gelen soydaşlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gökoğuzlardan buralara kadar gelen değerli kardeşlerimize, soydaşlarımıza bizlerle beraber oldukları için teşekkür ediyoruz. Aynı soydan geliyoruz. Müslüman olmasa da da aynı kültürü paylaşıyoruz. Başta ana dilimiz Türkçe olmak üzere birçok ortak noktada birleşiyoruz." dedi.

Toplumların ana dilinin korunmasının önemine işaret eden Şerif, "Güzel Türkçemizi konuşmamız ve yaşamamız için ana dilimize sahip çıkarak desteklemek gerekir. Çünkü, dilini kaybeden dinini de kaybeder." diye konuştu.

Komrat Gagauzluk Derneği Başkanı Todur Zanet, ana dil bayramını Batı Trakyalı soydaşları ile birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ana dil önemli. Ana dilimiz yoksa biz de yokuz, bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Gagauzların ve Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun aynı soydan geldiğini ve aynı dili konuştuğunu ifade eden Zanet, "Burada çok rahatız. Sanırsınız Komrat'ta bulunuyoruz. Her şey bizde olduğu gibi." dedi.

Ankara Gagauzlar Derneği Başkanı Gözümbeli de kendi milletinden uzakta yaşayan halkların zamanla kendi dilini unutarak baskın olan dili konuşmak zorunda kaldığını belirterek, başkanı bulunduğu derneğin Gagauzların ana dilinin korunması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Gagauz dilini yaşatmak için Türkiye'de ve başka ülkelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gözümbeli, "Bu şekilde ana dilimizi unutmadan kendi dilimizden uzaklaşmadan yaşamımızı sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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ana dil etkinliği BATI TRAKYA gagauz derneği

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