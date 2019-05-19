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Batı Trakya'da camiye ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

İskeçe'de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Sunne Camisi'nin dış cephesine yumurta fırlattı ve ırkçı ifadeler içeren yazılar yazdı

İSKEÇE (AA) - Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Sunne Camisi ırkçı saldırının hedefi oldu.

İskeçe seçilmiş müftü yardımcısı Ahmet Hraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskeçe'de kent merkezinde bulunan Sunne Camisi'ne gece yapıldığı tahmin edilen saldırıda, binanın dış cephesine çok sayıda yumurta fırlatıldığını ve "Pontus, unutmuyorum 1919" ifadesiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaret içeren sözlerin yazıldığını söyledi.

Sunne Camisi'ne daha önce de benzer ırkçı saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Hraloğlu, sabah namazı için camiye giden cemaat tarafından fark edilen son saldırının cami görevlilerince yetkili makamlara bildirildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
iskeçe saldırı Sunne Camii

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