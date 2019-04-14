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Batı Trakya'da her 9 yılda bir yapılan geleneksel yağmur duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Batı Trakya'da her 9 yılda bir yapılan geleneksel yağmur duası

GÜMÜLCİNE (AA) – Batı Trakya’da, dağlık kesimde yer alan Gümülcine’ye bağlı Kurbantepe bölgesinde 9 yılda bir yapılan geleneksel yağmur duası ve kurban kesim etkinliği düzenlendi.

Kurbantepe yakınındaki Menetler ve Değirmendereli köylüleri, kıtlık olmaması ve bereket gelmesi için 9 yıl aradan sonra tekrar geleneksel yağmur duasına çıktı.

Bu yıl kötü hava koşulları nedeniyle Menetler köyü camisinde ve avlusunda gerçekleştirilen etkinliğe, aslen Batı Trakyalı olan eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, eski Devlet Bakanı Bursalı iş adamı Cavit Çağlar, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte şükür duaları okunurken, kesilen kurbanlar kazanlarda pişirilerek Batı Trakya’nın her tarafından gelen vatandaşlara ikram edildi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim." dedi.

Çavuşoğlu, tarihin bir emaneti olarak Müslüman Türk Azınlığın bulunduğu topraklarda dinine, kimliğine ve geleneklerine sahip çıkarak varlığını sürdürmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca Çavuşoğlu, Menetler köyünün ardından doğup büyüdüğü Delinasuf köyünü ziyaret ederek dost ve akrabalarıyla hasret giderdi.

- Kurbantepe geleneği

Bölge halkının inanışına göre, eskiden 9 yılda bir yaşanan kuraklık nedeniyle bölgedeki köylerin suyu kesilirmiş. Yapılan yağmur duası ve kurban kesiminin ardından musluklar yeniden akmaya başlar ve 9 yıl boyunca bereket olurmuş. Köylüler dua edilip kurban kesildiğinde 9 yıl bereket olacağına, bunlar yapılmadığında ise kötü şeylerin başlarına geleceğine ve kıtlık yaşanacağına inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur duası BATI TRAKYA

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