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Batı Trakya'da kurban pazarına polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 21:33 | Son Güncelleme

Gümülcine'de kurulan geleneksel kurban pazarına gelen polisler, satış yapan vatandaşlara kimlik tespiti yaparak, satış izinleri bulunmadığı gerekçesiyle ceza yazdı - SYRİZA milletvekili Mustafa Mustafa: - "Ortada yanlış bir anlaşılma olduğunu tahmin ediyorum. 80 yıllık bir gelenek, keyfi kararlarla ortadan kaldırılamaz" - "Eğer herhangi bir nedenden dolayı ceza verilirse, bu cezaları toplayıp Çipras’a götüreceğiz, o ödesin" - SYRİZA milletvekili Ayhan Karayusuf: - "Sanırım bazı kişiler kurban pazarında yasa dışı kesim yapıldığı yönünde ihbarda bulunmuş. Bu doğru değil. Yıllardır süren bir gelenek bu çeşit asılsız ihbarlarla durdurulamaz"

GÜMÜLCİNE (AA) – Batı Trakya’da, Kurban Bayramı öncesinde, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Gümülcine şehrinde kurulan hayvan pazarına gelen Gümülcine Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, satış yapan vatandaşlara kimlik tespiti yaparak, satış izinleri bulunmadığı gerekçesiyle ceza yazdı.

Edinilen bilgiye göre, polislerin ceza yazdığını gören hayvan sahipleri, mallarını kamyonlara ve traktörlerine yükleyerek uzaklaşırken, hayvan pazarı da erkenden dağıldı.

Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan SYRİZA’nın Gümülcine milletvekili Mustafa Mustafa, Rodop savcısı Dionissios Lambrinidis’in talimatıyla pazar yerine gelen polislerin bazı vatandaşların isimlerini aldığını söyledi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine SYRİZA’nın diğer milletvekili Ayhan Karayusuf ile pazar yerine geldiğini ifade eden Mustafa, telefonla aradığı Gümülcine Polis Müdürü Mihalis Sevdinidis’in kendisine, Rodop savcısının talimatıyla hareket ettiğini söylediğini belirtti.

Mustafa, "Ortada yanlış bir anlaşılma olduğunu tahmin ediyorum. Tam olarak ne olduğunu yarın anlayacağız." dedi.

Bölgede kurban kesimlerinin daha sağlıklı bir ortamda ve çağdaş koşullarda yapılması için Yunanistan Tarım Bakanlığı ile özel çalışmalarda bulunduğunu anlatan Mustafa, "Biz bunun için çaba gösterirken, diğer taraftan bu gibi hareketlerin olması tezat ve garip bir durum oluşturuyor. Eğer herhangi bir nedenden dolayı ceza verilirse, bu cezaları toplayıp Çipras’a götüreceğiz, o ödesin." ifadelerini kullandı.

Mustafa, vatandaşlar için endişe edecek bir durumun söz konusu olmadığını dile getirerek, "Satışların devam etmesi için biz buradayız, gerekirse sabaha kadar da burada kalacağız. 80 yıllık bir gelenek keyfi kararlar ortadan kaldırılamaz." diye konuştu.

Milletvekili Karayusuf ise vatandaşlardan kurban pazarına polis baskını olduğuna dair haber aldığını ve hemen pazar yerine geldiğini belirterek, "Biz geldiğimizde polisler gitmişti. Edindiğimiz bilgiye göre, sanırım bazı kişiler kurban pazarında yasa dışı kesim yapıldığı yönünde ihbarda bulunmuş. Bu doğru değil. Yıllardır süren bir gelenek bu çeşit asılsız ihbarlarla durdurulamaz. Olayın ne şekilde ve hangi nedenlerden meydana geldiğini öğreneceğiz ve gereken yapılacaktır. Vatandaşlarımız endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

- Satıcılar tepkili

Gümülcine'de Harmanlık Mahallesi'nde kurulan geleneksel kurban pazarında, polislerin kimlik sorarak ismini yazdığı vatandaşlardan biri olan 78 yaşındaki Ali Güvendikli de yıllardır kendi yetiştirdiği az sayıda hayvanı pazarda sattığını ancak böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını söyledi.

Güvendikli, polislerin diğer satıcılara ceza yazdığını gördüğünde kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını aktararak, "En az 50 kişi kaçtı. Ben kaçamadım. Polisler benden hayvanların evraklarını istedi. Yok deyince de ceza yazacaklarını söylediler. Ben evrakı nereden bulayım? Topu topu 3 tane kuzu var dedim, bunları da satmaya getirdim. Hepsi bu dedim, ama dinlemediler, yazdılar. 10 gün içeresinde karakoldan geçmemi istediler." diye konuştu.

Karacaoğlan köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan 60 yaşındaki Ali Cafer ise polislerin geldiğini gördüğünde hayvanlarını kamyonuna yükleyip pazardan kaçtığını ve daha sonra tekrar geldiğini anlattı.

Cafer, "Başka ne yapabilirim, hayvanları bir şekilde satmak zorundayım. Böyle şey olmaz. Burada olup bitenleri yazın, duysunlar." dedi.

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BATI TRAKYA kurban pazarı polis baskını

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