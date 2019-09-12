HABER

Batı Trakya'da öğrencilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Okullarının özerkliğine yönelik baskılara tepki gösteren öğrenciler, atanmış müftüyü protesto etti ve eğitim yılının açılış törenine katılmadı

ATİNA (AA) - Batı Trakya'da, Gümülcine Medrese-i Hayriye okulu öğrencileri, eğitim yılı açılışında okullarının özerkliğine yönelik baskılara tepki göstererek protesto düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, açılış töreni için okula gelen, Yunan devleti tarafından atanmış Müftü Naibi Cihad Halil'e tepki gösteren öğrenciler, ana giriş kapısında kol kola girerek Müftü Halil'in okula girmesine izin vermedi.

Yaşanan tartışmaların ardından atanmış Müftü Halil, yan kapıdan içeriye alındı. Öğrencilerin çoğu açılış törenini protesto ettiği için törenin yapıldığı okul bahçesi boş kaldı.

Atanmış Müftü Halil'in, tepkilere rağmen müdür yardımcısı tarafından açılış törenine davet edilmesinin protestoya yol açtığı ifade edildi.

Müslüman Cemaati Vakıflarına ait Medrese-i Hayriye'nin eğitim müfredatı ve icra yetkilerine ilişkin müdahaleler Türk azınlık temsilcilerinin tepkilerine yol açıyor. Atanmış Müftü Halil'in törene katılmak istemesi de bu müdahalelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Geçen yıl da öğrenciler, Türkçe ders saatlerinin azaltıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlemişti.

- 1455'ten beri eğitim veriyor

Gümülcine'de, Müslüman Cemaati Vakıflarına ait Medrese-i Hayriye, ilk olarak 1455'te Sohtabaşı Ali Bey tarafından "Sohtalar Medresesi" adıyla kuruldu.

Tarihi süreç içerisinde Yunancanın da okutulması şartıyla bölgedeki diğer medreselerle birleştirilerek "Hayriye Medresesi" adını alan medrese, 1923'ten itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına bağlandı.

Başlangıçta 3 yıllık eğitim veren medreseye, 2000-2001 eğitim yılında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından, 6 yıllık okul olarak ortaokul ve lise denkliği getirildi.

Bugün 350 civarında erkek ve kız öğrencisi bulunan ve Türkçe-Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim veren medresede, dini derslerin yanı sıra fen dersleri okutuluyor.

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Ailesiyle parkta yaşarken medikal ayakkabısı çalınan bebeğe yardım eliAilesiyle parkta yaşarken medikal ayakkabısı çalınan bebeğe yardım eli
Huzurevi sakini, organlarıyla 3 kişiye can olduHuzurevi sakini, organlarıyla 3 kişiye can oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümülcine Medrese-i Hayriye

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.