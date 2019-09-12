Batı Trakya'da öğrencilerden protesto

ATİNA (AA) - Batı Trakya'da, Gümülcine Medrese-i Hayriye okulu öğrencileri, eğitim yılı açılışında okullarının özerkliğine yönelik baskılara tepki göstererek protesto düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, açılış töreni için okula gelen, Yunan devleti tarafından atanmış Müftü Naibi Cihad Halil'e tepki gösteren öğrenciler, ana giriş kapısında kol kola girerek Müftü Halil'in okula girmesine izin vermedi.

Yaşanan tartışmaların ardından atanmış Müftü Halil, yan kapıdan içeriye alındı. Öğrencilerin çoğu açılış törenini protesto ettiği için törenin yapıldığı okul bahçesi boş kaldı.

Atanmış Müftü Halil'in, tepkilere rağmen müdür yardımcısı tarafından açılış törenine davet edilmesinin protestoya yol açtığı ifade edildi.

Müslüman Cemaati Vakıflarına ait Medrese-i Hayriye'nin eğitim müfredatı ve icra yetkilerine ilişkin müdahaleler Türk azınlık temsilcilerinin tepkilerine yol açıyor. Atanmış Müftü Halil'in törene katılmak istemesi de bu müdahalelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.