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Batı Trakya'da ramazanda İslam ve Türk gelenekleri canlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

Gümülcine seçilmiş müftülüğü öncülüğünde düzenlenen iftar davetinde, Batı Trakya’nın hemen her köşesinden soydaşlar bir araya geldi - Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor - Ramazanda Türk ve Yunan ekmek fırınları, ramazana özel susamlı pideler yaparken iftar sofralarının vazgeçilmez tulumba tatlısı özel ilgi görüyor

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün, bu yıl Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ile ortaklaşa düzenlediği iftar davetinde, Batı Trakya'nın hemen her köşesinden soydaşlar bir araya geldi.

Gümülcine'de çarşı içerisinde bulunan GTGB'nin bahçesinde düzenlenen iftar programına yoğun katılım nedeniyle dernek binasının çevresindeki sokaklara da iftar sofraları kuruldu.

Merkezi Bursa'da bulunan Batı Trakya Türkleri Yönetici ve İşadamları Derneği’nin (BATISİAD) de katkısıyla gerçekleştirilen iftara, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Radikal Sol İttifak’ın (SYRİZA) Gümülcine Milletvekili Mustafa Mustafa, Demokratik İşbirliği Partisi (DHSY) Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar vaktinde okunan ezanın ardından dualarla oruçlar açıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu iftarda Gümülcine müftüsü Şerif tarafından yemek duası yapıldı.

Müftü Şerif, yemek sonrasında yaptığı konuşmada, vatandaşlara iftara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bu iftarın gerçekleşmesinde katkıları olan Bursalı hemşerilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah, daha nice nice yıllar buralarda hep beraber iftar yapmayı nasip etsin." dedi.

- Batı Trakya'da ramazan gelenekleri

Batı Trakya'da ramazanda düzenlenen etkinlikler Türk azınlığın bir araya gelmesini sağlarken, eski gelenekler de yaşatılmaya çalışılıyor.

Ramazan ayı boyunca, başta seçilmiş müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri tarafından düzenlenen dini programlar ve geniş katılımlı iftarlarda Türk azınlığın yaşadığı 3 ilden soydaşlar bir araya gelme fırsatı buluyor. Ramazanla birlikte bölgede İslam ve Türk gelenekleri de ayrı bir canlılık kazanıyor.

Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Köylerde ise gönüllü gençlerin iftar vaktinde çaldığı davulların sesi iftar saatinin geldiğini haber veriyor. Geleneklerine sahip çıkan Batı Trakyalı Müslümanlar, sahura da davul sesleri ile uyanıyor.

Köylerde kurulan geniş katılımlı iftar sofralarında yöresel Türk yemekleri tercih ediliyor. Gümülcine ve İskeçe'de Türk ve Yunan ekmek fırınları, ramazana özel susamlı pideler yaparken, iftar sofralarının vazgeçilmez tulumba tatlısı özel ilgi görüyor.

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BATI TRAKYA iftar programı Ramazan

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