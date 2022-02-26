Batı ülkelerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptırım

Yaptırımlar kapsamında Putin ve Lavrov'un mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulması öngörülüyor.Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin ardından ABD de Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Rus üst düzey yetkililere yaptırım uygulanacağını açıkladı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus istihbarat servisi FSB Başkanı Aleksander Bortnkikov'u da kapsayacak. Maliye Bakanlığı'nın açıklaması öncesinde Beyaz Saray Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında "Maliye Bakanlığı için bir devlet başkanına yaptırım son derece nadir uygulamadır. Devlet Başkanı Putin, böylelikle Kim Jong Un, Aleksander Lukaşenko ve Beşar Esad'ın bulunduğu küçük grubu dahil oldu" ifadeleri kullanıldı.

Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya'yı "Ukrayna halkına yönelik vahşi ve nedensiz saldırısından" sorumlu tuttuğunu belirterek, gerektiğinde ABD'nin yeni yaptırımlar uygulayabileceği mesajını verdi.

Mal varlıkları donduruldu

Yaptırımlar çerçevesinde, Rus lider Putin ve diğer üst düzey yetkililerin ABD'deki mal varlıkları donduruldu. ABD vatandaşlarına ve şirketlerine yaptırım uygulanan kişilerle her türlü ticaret ve bu kişilere finansal destek yasaklandı. Putin ve Lavrov ile üst düzey yetkililerin ABD'de mal varlığı bulunmuyorsa bile, yaptırımlar sembolik olmasının ötesinde bir önem taşıyor. Yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası düzeyde her türlü ticaretini zorlaştırıyor. Yaptırımlar, ülkeye girişi ise kısıtlamıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise dün akşam Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada Putin ve Lavrov'un İngiltere'de veya deniz aşırı ülkelerde banka hesabının olmadığını duyurdu.

Kanada'dan Putin'e yaptırım açıklaması

AB, İngiltere ve ABD'nin ardından Kanada ve Avustralya da, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Devlet Başkanı Putin ve bu barbarca savaşın mimarları Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağız" dedi. "Bu kişiler Ukrayna'daki ölüm ve yıkımın sorumluluğunu taşıyor" diyen Kanada Başbakanı, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartılmasını düşündüklerini de söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne de Putin'e yakınlığı ile bilinen oligarklar ile Rus parlamentosunun 339 üyesine yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı. Payne, Putin ve Lavrov'a yaptırımlar üzerine de hükümet üyeleri arasında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

AB ve İngiltere de yaptırım açıkladı

Cuma günü İngiltere de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. İngiltere Maliye Bakanlığı, iki siyasetçinin de mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulduğunu duyurmuştu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Cuma günü Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Putin ve Lavrov'a doğrudan yaptırım uygulama kararının alındığını bildirmişti. AB'nin Putin ve Lavrov'a yönelik yaptırımları, siyasetçilerin AB içindeki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor, AB'ye giriş yasağı ise getirmiyor.

dpa, AFP/JD, AI

© Deutsche Welle Türkçe

