Batı'da Afganistan İçin Yoğun Diplomasi Trafiği

Afganistan'da başkent Kabil'in beklenmeyen bir hızla Taleban güçlerinin eline geçmesinin ardından ilk şoku atlatan Avrupa başkentlerinde, insani ve politik konuları görüşmek üzere yoğun diplomasi trafiği başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve G20 dönem Başkanı İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşerek insani yardım ve Taleban yönetimine karşı uluslararası toplumun alacağı tutumu konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Biden ve Putin'in yanısıra İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüşerek G7 ve G20 mekanizmalarının işletilmesi için diplomatik girişimlerde bulundu.

Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Merkel ile önümüzdeki hafta yapılması planlanan G7 zirvesini görüşen Macron, Putin ve Draghi ile görüşerek G20 zirvesinin de olağanüstü toplanması konusunu ele aldı.

Başkan Joe Biden ile Afganistan'daki durumu konuşan Macron, "Vatandaşlarının, müttefikler için çalışan Afgan halkının ve tehdit altındakilerin tahliyesine izin vermek için sahadaki müttefikler arasında hızlı ve somut koordinasyonun sağlanmasına mutlak ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron Biden'a, "korunmaya ihtiyacı olan ve Avrupa değerlerini paylaşan Afganlar'a karşı ortak bir ahlaki sorumluluk taşıdıklarını ve onları terkedemeyeceklerini" söyledi.

Açıklamada iki liderin, önümüzdeki günlerde, özellikle G7 çerçevesinde insani, siyasi ve terörle mücadele konularında ortak eylemlerini hızlandırma konusunda anlaştıkları belirtilerek, "Bu ortak bir sorumluluk ve mutlak bir aciliyettir. ABD Başkanı Cumhurbaşkanına desteğini garanti ettiği kolektif bir sorumluluktur" denildi.

Putin ile G20 gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Moskova ziyareti öncesinde Rusya Devlet Başklanı Vladimir Putin ile de 2 saate yakın telefonda görüştü. Macron, Afganistan'daki durum, devam eden tahliyeler ve Taliban'la ilgili öncelikli beklentiler hakkındaki kendi analizlerini Putin ile paylaştı. Fransa'nın "uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele, Taleban'ın uluslararası terör hareketlerinden kopması, kadın haklarına saygı" gibi öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Elysee Sarayı, Macron ve Putin'in, "ikili olarak sıkı işbiliğinin yanısıra, önümüzdeki günlerde G20 ve BM Güvenlik Konseyi nezdinde de işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını" belirtti. Macron, Putin'den muhalif lider Alexei Navalny'nin AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılmasını da istedi. Eylül ayında Rusya'da yapılacak seçimlerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) kriterlerine saygı çerçevesinde gerçekleşmesini dilediklerini de vurguladı.

Macron, Afganistan sorununun çöüzümünde Rusya, Türkiye ve Çin'in de yer alması gerektiğini, bunun için de G20'yi acil toplamayı öneren dönem başkanı, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüştü. Elysee'ye göre, Macron ve Draghi, tehdit altındaki Avrupalılar'ı ve Afganlar'ı başarılı bir şekilde tahliye etmek ve Afgan krizinin sonuçlarını öngörebilmek için AB içinde "yakın işbirliği ihtiyacı" konusunda anlaştı.

