Batı'da basın özgürlüğü maziye mi karışıyor?

Medya mensuplarına yönelik baskı sadece ABD değil, Avrupa'da da artıyor.ABD'de bir siyahi vatandaşın beyaz bir polis tarafından öldürülmesine karşı protesto gösterilerinde yaşananlar, Batılı demokrasilerde de basın özgürlüğünün baskı altında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bir CNN muhabiri canlı yayın sırasında gözaltına alınırken Reuters haber ajansının iki çalışanıyla İsveçli bir gazeteci plastik mermilere hedef oldu. DW muhabiri Stefan Simons'u plastik mermi teğet geçti.

Otoriter rejimlerden farklı olarak Batılı ülkelerde hükümetler çoğunlukla doğrudan ellerini "kirletmiyor", farklı yöntemler kullanıyor. Sadece ABD'de değil, örneğin Brezilya'da da bilinçli olarak insanları susturmaya yönelik yasal düzenlemelerden ya da devlet sansüründen kaçınılıyor. Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump da, "mini Trump" olarak anılan Brezilya lideri Jair Bolsonaro da medya düşmanı söylem ve yalan haberlerin yayılması yoluyla toplumu bölmeye ve şiddete kışkırtıyor.

Bu tehlikeli gelişme şüphesiz ABD ve Brezilya ile sınırlı değil. Malta, Karadağ, Slovakya, Polonya, Macaristan, Britanya, Çekya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de benzer yöntemler kullanılıyor.