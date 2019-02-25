Batı’da kış, Kilis’te bahar

Kilis’te havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koşarken, Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ediyor.

Doğu Anadolu ile Batı illeri ve Türkiye genelinde etkili olan kış nedeniyle vatandaşlar, kış ile mücadele ederken, Kilis’te, 3 aydır etkili olan soğuk havanın ardından bugün havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar çarşıya pazara çıktı. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar, güneşlenerek, baharı aratmayan havada geziyor.

Kilis’te, bu yıl önceki yıla oranla yağış miktarı iki katına çıktı. Kuraklıkla boğuşan Kilis, yağışın fazla olması nedeniyle kuraklık tehlikesini atlattı. Bahar havasında dolaşan vatandaşlar, havaların iyi olması nedeniyle güneşi görünce çarşıya çıktı.

