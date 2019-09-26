Batık gemi parçalara ayrılarak denizden çıkarılıyor

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlar tarafından elektrikli oksijen kaynağıyla kesilerek, çıkartılmaya başlandı.

Türk bandıralı ‘Ahsen’ isimli kuru yük gemisine, yanaştığı Ereğli Limanı’nda firmanın borçları nedeniyle 2003 yılında haciz işlemi yapıldı. 54 metre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde 713 grostonluk kuru yük gemisi, 23 Ocak 2004 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek Uzunkum Caddesi'ndeki sahil bandında karaya oturdu.

Uzun yıllar burada kalan ve yarattığı çevre kirliği nedeniyle tepki çeken geminin üst kısımları zaman içinde kesilerek alındı, ancak taban kısmı çıkarılamadı.

Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı’nın geminin kaldırılması için açtığı ihaleyi alan firma, geçen Ağustos ayında vinç ile kalan kısmı çıkarmaya çalıştı. Bir kısmı daha çıkan geminin kalan kısmı için bugün dalgıç ekibi çalışmaya başladı. Geminin su içindeki kısmında inceleme yapan firma yetkilileri, parçaların elektrikli oksijen kaynağı ile kesilerek çıkarılmasına karar verdi.

Firma yetkilisi Murat Serdar, dalgıçlar vasıtasıyla su altında elektrik ve oksijen kaynağı sistemi ile metali kesmeye başladıklarını belirterek, "Kompresör desteği ile gemi tabanında oluşan kumun önemli miktarını gemi dışına pompalıyoruz. Zemindeki demirin gözükecek kadar kısmı boşaltılan bölgelerde elektrik destekli oksijen kaynağı ile kesim gerçekleştiriliyor. Ardından da parçalar vinç yardımı ile dışarıya çıkarılacak. Daha sonra da geri dönüşüm fabrikalarına gönderilecek. Yaklaşık bir ayda tamamlamayı planladık" dedi.