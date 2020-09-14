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'Batık iki İngiliz gemisinde yüzlerce mühimmat bulduk'

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi açıklarında batık iki İngiliz savaş gemisinin kalıntıları arasında yüzlerce mühimmat bulduğunu duyurdu.

'Batık iki İngiliz gemisinde yüzlerce mühimmat bulduk'

Kassam Tugayları deniz komutanlarından Ebu Musa, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan "Gizli Olan Daha Büyük" isimli programda yaptığı açıklamada, Akdeniz'in derinliklerinde batık iki İngiliz savaş gemisinin kalıntıları arasında yüzlerce mühimmat bulduklarını söyledi.

Kassam'ın mühendislik birimi yetkililerinden Ebu Selman da denizin derinliklerinde buldukları mühimmatları inceleyip kontrol ettiklerini belirtti.

Ebu Selman, "40 cm'lik betonarme bir çatı üzerinde deneme yaptık. Sonuç; hedefin tamamen yok edilmesi şeklinde oldu." dedi.

Ebu Musa ve Ebu Selman, batık mühimmatın bulunma tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Programda ayrıca Kassam Tugayları'nın, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullandığı mühimmatların kalıntılarından füze yaptıkları bilgisine yer verildi. Kassam Tugayları'nın, İsrail'in 2005 yılında çekildiği Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde bulunan su boru hatlarından da füze yaptıkları aktarıldı.

"DİRENİŞ GÜÇLERİNİN SİLAHI"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de aynı programda yaptığı açıklamada ABD'nin sözde Orta Doğu planının "direniş güçlerinin silahını" hedef aldığını söyledi.

Hamas'ın, son aylarda ABD'nin, hareket hakkında ve Gazze'nin durumunu görüşmek için yaptığı bir araya gelme teklifini reddettiğini aktaran Heniyye, "Hamas konuyu görüştü ancak bunun, direnişin silahları ve Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili zehirli bir diyalog olacağını fark ederek, görüşmeyi reddetti." ifadelerini kullandı.

Filistin direnişine verilen destekle ilgili de konuşan Heniyye, İran dahil herhangi bir ülkenin vereceği desteğin şartsız olması gerektiğini, Hamas'ın destek karşılığında herhangi bir şartı kabul etmeyeceğini vurguladı.

DİRENİŞ GÜÇLERİ KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Sözde barış planının en büyük hedeflerinden birinin, "İsrail'in de bir parçası olacağı bölgesel bir koalisyon kurmak ve bunun sonucunda direniş hareketlerini düşman, İsrail'i ise komşu ve dost bir ülke haline getirmek" olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in, normalleşme anlaşmaları imzalamasına, direniş hareketlerini terör listesine aldırmasına rağmen, direnişi kuşatma altına alma ve silahları konusunda başarısız olduğunu kaydetti.

Heniyye sözlerini şöyle tamamladı:

"İşgal güçleri hedeflerini gerçekleştiremeyek. Buna karşılık direniş güçleri, tırmanışta. Her geçen gün yeteneklerini ve kapasitesini artırıyor."

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