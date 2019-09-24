Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin dava

Sanık Devran, arkadaşının köpekleri için Ulus'tan kemik aldığını, arabayla yola koyulup Yenimahalle'ye geldiklerinde dava konusu köpeklerin can çekiştiğini gördüğünü ifade ederek, "Köpekler zaten sersemdiler. Bir köpeğe de araba çarptı. Araçtaki kemikleri de köpeklere verdik." diye konuştu.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Musa Devran, Levent Özcan ve müşteki Buket Özgünlü ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan Aydın Gölge'nin rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Adana Barosu ile Ekoloji Kolektifi Derneği avukatları da hazır bulunarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan 3 kişinin "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Mahkeme, Özgünlü ile kurul ve dernek avukatlarının davaya müdahillik taleplerini kabul etti. Sanıkların haftada üç gün karakola imza vermelerine hükmeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Özgünlü, köpekleri beslediği yerlerde sürekli sözlü tacize uğradığını, bir kişinin, "Sizin yüzünüzden oğlum okula gidemiyor" türü sözler söylediğini, kendisine patates atıldığını anlattı.

Müşteki Buket Özgünlü ise 250 kadar sokak köpeğini beslediğini bildirerek, "Yenimahalle'de yerel hayvan görevlisiyim. Olay günü kendi köpeklerimi parka götürdüğümde sokaktaki köpekler can çekişiyordu. Arkamı döndüğümde 3 köpeğimin de titrediğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Sanık Özcan ise "Ben Musa'yı aldığımda poşet elindeydi. Poşette ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

Devran, artan kemikleri Aydın Gölge'ye verdiğini ancak kemikleri köpeklerine verip vermediğini bilmediğini söyledi ve hayvanları zehirlemediğini iddia etti.

İddianamede, sanıkların Turgut Özal Mahallesi'nde 3'ü müşteki Özgünlü'ye ait olan 16 köpeği, "metomil" maddesi içeren böcek ilacına batırılmış tavuk eti vererek öldürdükleri belirtiliyor.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin "metomilin insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi sonucu doğurabileceği"ne ilişkin savcılığa rapor verdiği aktarılan iddianamede, sanıklar hakkında, "haksız yere sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "iştirak halinde çevreyi kasten kirletmek" suçundan en az 5 yıl 4'er ay hapisleri talep ediliyor.

- Davaya ilişkin açıklama

Müşteki Özgünlü ve avukatı Tuğba Gürsoy, davanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Özgünlü, sanıkların eylemi sonucunda Tarçın, Ceviz ve Fıstık adlı 3 köpeğini olay nedeniyle kaybettiğini dile getirerek, "70 derece ısıda hayvanların ciğerlerini parçalamışlar, maalesef. Sahipli ya da sahipsiz hayvan ayrımı yapmıyoruz, hepsi bizim." dedi.

Avukat Gürsoy da "Kasten yapılmış bir eylem söz konusu. Bilerek ve isteyerek bu kişiler geldi ve köpekleri zehirledi. Üstelik bu olayın öncesi de var. Buket Hanım, sürekli orada besleme yapıyor, yaklaşık 250 köpeğe bakıyor. Defalarca tehdide, hakarete uğramış. 'Buradan çocuklarımız geçemiyor, Bu hayvanları buradan alın' gibi. Besleme yapan insanlar tüm Türkiye'de bu şekilde hakaretlerle tehditlerle uğraşıyor. Biz hayvanlarla mı uğraşacağız, insanların kötü muamelesiyle mi uğraşacağız, bilemiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de her yerde hayvanların zehirlendiğini, istismara uğradığını ancak önemsenmediğini ifade eden Gürsoy, "Bu dosya, hepsine örnek edecek niteliktedir. Adaletin tecelli etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

