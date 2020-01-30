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Batıkent'te sokak köpeklerinin öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Üç sanığın 10'ar yıl hapis ve 15'er bin lira para cezasına çarptırıldığı gerekçeli karardan: - "Zehirli maddenin çevre ve canlı sağlığına zarar verecek nitelikte, insanlar ve hayvanlar arasında tedavisi zor hastalıklara neden olduğu, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvan ve bitkilerin doğal özelliklerini değiştirebileceğine ilişkin tespitler olduğu belirlenmiştir" - "Suçların işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, müşteki Buket Özgünlü'ye ait 3 köpeğin ölmüş olması, sanıkların kastlarının yoğunluğu, kullanılan zehirli maddelerin niteliği ve yerleşim alanı içine bırakılması, çocukların yoğun şekilde gelip geçtikleri park alanı olarak kullanılması ve apartmanlara yakın mahal olması dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak temel ceza belirlenmiştir"

AYBÜKE İNAL - Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirleyerek öldürdükleri gerekçesiyle mahkemece 10'ar yıl hapis ve 15'er bin lira para cezasına çarptırılan 3 sanık hakkındaki hükmün gerekçesi açıklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, olay tarihinde Buket Özgünlü'ye ait "Tarçın", "Fıstık" ve "Ceviz" adlı köpeklerin yanı sıra aynı bölgede bulunan bir grup sokak köpeğinin sanıklar tarafından zehirli et verilerek telef edildiği belirtildi.

Kararda, inceleme sonucu köpek kadavraları ve köpeklerin ölümüne yol açan tavuk etinin üzerinde "metomil" isimli kimyasal böcek ilacının tespit edildiği, metomilin insan, hayvan ve bitkiler üzerinde kalıcı etkilere neden olabileceğinin bilirkişilerce belirlendiği ifade edildi.

Güvenlik kamera kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda köpekleri, Levent Özcan, Aydın Gölge ve Musa Devran'ın zehirlediğinin belirlendiği anlatılan kararda, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, zehirli madde bulaştırılmış tavuk kemikleri ve etleri herhangi bir neden yokken parktaki hayvanları öldürmek amacıyla verdiklerinin anlaşıldığı bildirildi.

Kararda, "Olay sonrasında yapılan teknik incelemelerde, kimya ve çevre mühendisi ile veteriner hekimden oluşan uzman heyetten alınan bilirkişi raporunda, zehirli maddenin çevre ve canlı sağlığına zarar verecek nitelikte, insanlar ve hayvanlar arasında tedavisi zor hastalıklara neden olduğu, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvan ve bitkilerin doğal özelliklerini değiştirebileceğine ilişkin tespitler olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, hayvanların zehirlenmesinde kullanılan "metomil insektisit"in Dünya Sağlık Örgütünce "1B" sınıfında zehirli madde olarak sınıflandırıldığının anlaşıldığı anlatıldı.

Sanıklar hakkında "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından mahkumiyet verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suçların işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, müşteki Buket Özgünlü'ye ait 3 köpeğin ölmüş olması, sanıkların kastlarının yoğunluğu, kullanılan zehirli maddelerin niteliği ve yerleşim alanı içine bırakılması, çocukların yoğun şekilde gelip geçtikleri park alanı olarak kullanılması ve apartmanlara yakın mahal olması dikkate alınarak her iki suç yönünden alt sınırdan uzaklaşılarak temel ceza belirlenmiştir.

Sanıkların pişmanlık gösterdiklerine ilişkin gözlemin bulunmaması hususu da dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmamıştır."

- Hüküm

Mahkeme heyeti, 3 sanığı "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 2'şer, çevreyi kasten kirletmek" suçundan da zehrin niteliği ve olay yerinin park alanı oluşu gibi unsurları dikkate alarak 8'er yıl hapis ve 15'er bin lira adli para cezasına çarptırmıştı.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ANKARA Batıkent Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirle ölmesi gerekçeli karar

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