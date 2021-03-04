"Batılı Güçler IAEA'nın İran'ı Kınama Planını Rafa Kaldırdı"

İngiltere, Fransa ve Almanya, Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) Yönetim Kurulu’nun, kurumla işbirliğini azalttığı gerekçesiyle İran'ı kınama planını iptal ettirdi. Birleşmiş Milletler bünyesindeki IAEA planına Amerika destek veriyordu. 2015'te varılan nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupalı güçler, IAEA Yönetim Kurulu'nun bu haftaki toplantısında, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal etmesinin yarattığı kaygıları ve anlaşma şartlarına geri dönme çağrısını içeren bir karar tasarısını kabul etmesi için lobi çalışmaları yürütüyordu. 35 ülkeden oluşan Yönetim Kurulu toplantılarını her üç ayda bir yapıyor. Ancak durumdan rahatsız olan ve anlaşmaya dönüş için öncelikle ABD’nin yaptırımları kaldırmasını isteyen İran, IAEA ile kısa süre önce vardığı anlaşmayı sona erdirme tehdidinde bulundu. Bu anlaşmaya göre üç ay boyunca İran’ın nükleer tesislerinin denetimi için 'kara kutu modeli' bir mekanizma yürürlükte olacaktı. Mekanizma denetçilere anında bilgi erişimi yerine gecikmeli bilgi paylaşımı esasını hedef alıyor.

Reuters haber ajansına göre, IAEA Yönetim Kurulu üyesi ülkelerden birine mensup bir diplomat, ABD destekli kınama planının geri çekilmesi sonrasında "Serinkanlılık kazandı" dedi. Diğer ülkeler de bunun 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma girişimlerini tehdit edebileceği konusunda kaygılarını dile getirmişti. IAEA Başkanı Rafael Grossi, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, İran'la ”teknik” diyalog başlatmayı amaçladıklarını söyledi. Grossi, bu diyaloğun hedefinin, İran'ın eski ve daha önceden beyan edilmemiş nükleer tesislerinde bulunan uranyum parçacıklarının kaynağı gibi henüz açığa kavuşturulmamış bazı meseleler hakkında İran'dan açıklama alma sürecini hızlandırmaya yönelik olduğunu kaydetti. ”Bu mesele hakkında yaz aylarına kadar ya da daha öncesinde çok daha net bir anlayışa sahip olmayı amaçlıyorum” şeklinde konuşan Grossi, ilk toplantının İran'da Nisan ayının başında olabileceğini, kaydettikleri ilerlemeye ilişkin Haziran ayına kadar IAEA Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmeyi umduğunu belirtti.