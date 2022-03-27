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Batılı Şirketlerin Rusya’dan Ayrılması Ne Anlama Geliyor?

27.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok batılı şirket ve marka Rusya’daki bayilerini geçici olarak ya kapadı ya da ürün satmayı durdurdu. Bununla birlikte şirket yetkilileri çalışanlarını desteklemeye devam edeceklerini söylüyor

Batılı Şirketlerin Rusya’dan Ayrılması Ne Anlama Geliyor?

Birçok batılı şirket ve marka Rusya’daki bayilerini geçici olarak ya kapadı ya da ürün satmayı durdurdu. Bununla birlikte şirket yetkilileri çalışanlarını desteklemeye devam edeceklerini söylüyor.

Rusya’da ilk McDonald’s’ın açılmasından, ilk Vogue’un yayınlanmasına kadar Batılı markalar ve şirketler 30 yıldır Rus piyasasında faaliyet gösteriyor.

Ancak her şey Rusya Ukrayna’yı işgal edince değişti. Şimdi işler kapanıyor ve binlerce çalışan da işsiz kalıyor. Amaç Rus hükümetine zarar vermek olsa da uzmanlar Rus çalışanların da zarar gördüğünü belirtiyor.

Michigan Üniversitesi’nden Bruce Bean, “Rusya’da 62 bin McDonald’s ve 2 bin Starbucks çalışanı var. McDonald’s yerel salata, domates, hamburger ekmeği ve her şeyin yerel üretimini ayarlamak zorunda kaldı. Bu, 30 yıl böyle devam etti. Bu insanlar için hiç iyi olmayacak” diyor.

Rus piyasası McDonald’s’ın gelirinin yüzde 9’una denk geliyor. 14 Mart’ta Rusya’daki 850 McDonald’s restoranlarının tamamı geçici olarak kapatıldı.

Şimdilik şirket Rus çalışanlarına ödeme yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Starbucks, KFC ve PepsiCO aynı uygulamayı yapma sözü verdi. Ama ya savaş uzarsa ne olacak?

Bean, “McDonald’s 62 bin kişiye çalışmadan ödeme yapmaya ne kadar devam edebilir? Bilmiyorum. Uzun süre muhtemelen, fakat ödeyecekler mi?” diye soruyor.

Rusya ayrıca batılı reklamcıları da kaybediyor.

PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble gibi şirketler reklama ve pazarlamaya yaptıkları yatırımı da askıya aldı.

Bunun Rus medyası üzerinde nasıl bir etki yapacağı belli değil.

Bruce Bean, “Reklamlar bu şirketler için büyük masraf. Fakat devlet tarafından kontrol edilen Rus devlet medyası için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Bağımsız istasyonlar ve kaynakların kapatıldığını görüyoruz” diyor.

Bu arada Kremlin, ülkeyi terk eden yabancı şirketleri özelleştirme planları olduğunu açıklamış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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