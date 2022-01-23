Batılı Ülkelerle Taleban Arasında Görüşmeler Norveç’te Başladı

Bir Taleban heyeti Norveç’in başkenti Oslo’da Batılı hükümet yetkilileri ve Afgan sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmelere başladı

Görüşmeler Afganistan’da insani durumun kötüleştiği bir sırada gerçekleşiyor.

Taleban heyetine dışişleri bakanlığı koltuğunda outran Khan Muttaqi liderlik ediyor.

Üç gün sürecek görüşmelerin ilk gününde Taleban temsilcileri kadın hakları aktivistleri ve Afganistan’dan ve Afganistan dışından insan hakları savunucuları ile görüştü.

Taleban’ın Afganistan’da Ağustos ayında kontrolü ele geçirmesinden bu yana ilk defa bir Taleban heyeti Avrupa’da görüşmeler yapıyor.

Görüşmeler sırasında Muttaqi’nin Afganistan’ın Amerika ve Batılı ülkelerde dondurulan 10 milyar dolarının serbest bırakılmasını istemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Birleşmiş Milletler 1 milyon Afgan çocuğun açlıkla karşı karşıya olduğunu ve ülkedeki 38 milyon insanın çoğunun yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirtiyor.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Taleban heyetinin Norveç’teki Afgan kadınlarla da görüşeceğini açıkladı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Afganistan Özel Temsilcisi Tom West’in liderlik ettiği heyetin, temsilci siyasi sistemin kurulması, acil insani ve ekonomik krize yanıt, güvenlik ve terör endişeleriyle insan hakları özellikle de kızların eğitimi konularını görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt görüşmelerin Taleban’ın tanınması anlamına gelmediğini fakat ülkeyi yönetme durumundakilerle görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Norveç daha önce birçok ülke ve bölgeyle ilgili barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

