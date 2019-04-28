"Batılıların özendiği her şey bizim inancımızda ve tarihimizde var"

EINDHOVEN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün batılıların özendiği, 'böyle olması gerekir' dediği ne kadar mefhum varsa hepsi bizim inancımızda ve geçmişimizde yer alıyor." dedi.

Saadet Avrupa'nın Eindhoven'da bir otelde düzenlediği eğitim kampına katılan Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, batı ülkelerinin barış ve huzurun sağlanması için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra getirdiği kanun ve koyduğu prensiplere Müslümanlar'ın bin 400 yıldır itibar ettiğini söyledi.

Müslümanlar'ın bu mesuliyeti idrak etmesi, bu konuda nelere dikkat edileceğini mutlaka bulması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün batılıların özendiği ve 'böyle olması gerekir' dediği ne kadar mefhum varsa, hepsi inancımızda ve geçmişimizde yer alıyor." diye konuştu.

Karamollaoğlu, batı ülkelerine dünyada barışın ve huzurun nasıl sağlanacağı ve ülkelerin hangi kurallara uyacağı sorulduğunda 2. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemi ve sonrasını ayırmak mecburiyetinde kaldıklarını dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı'na kadar batı ülkelerinin sürekli kendi aralarında kavga ettiklerine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti: