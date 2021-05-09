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Batıyla Gerilim Yaşayan Rusya’dan Gövde Gösterisi

09.05.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı ülkeleriyle ilişkileri gergin olan Rusya, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin yıldönümünde askeri geçit töreniyle gövde gösterisinde bulundu

Batıyla Gerilim Yaşayan Rusya’dan Gövde Gösterisi

Batı ülkeleriyle ilişkileri gergin olan Rusya, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin yıldönümünde askeri geçit töreniyle gövde gösterisinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Kızıl Meydan’da 12 bin askerin katıldığı ve yaklaşık 200 farklı askeri donanımın sergilendiği töreni Sovyet savaş muharipleriyle birlikte izledi.

Rus lider iktidara geldiğinden bu yana Sovyet dönemi sembollerini yeniden tesis etmeyi amaçlıyor.

Putin geçit töreninde yaptığı konuşmada da “Rusya’nın ulusal çıkarlarını savunacağını” söyledi, “Rusofobi” olarak nitelediği yaklaşımın geri geldiğini savundu.

Rusya’da Eylül ayında parlamento seçimleri yapılacak. Seçimlerin öncesinde yapılan anketlerde iktidardaki Kremlin yanlısı Birleşik Rusya Partisi’ne destek oranı düşüşte.

Rusya’nın batı ülkeleriyle ilişkileri, cezaevine konulan Rus muhalif lider Alexei Navalny ve Ukrayna’daki çatışma sebebiyle gergin.

ABD ve Rusya karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etmiş, Moskova ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında da karşılıklı benzer diplomatik krizler yaşanmıştı.

Kızıl Meydan’daki geçit töreni Rusya’nın Ukrayna sınırına ve 2014’te ilhak ettiği Kırım sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmasının ardından geldi.

Rusya'nın Ukrayna hükümeti güçleri ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı unsurlar arasındaki çatışmaların tırmandığı bir dönemde bu bölgede askeri varlığını arttırması, batı ülkelerinde Moskova'nın niyeti konusunda endişelere yol açmıştı.

Rusya bu askerlerin çoğunu geri çekti; ancak askeri teçhizatın bir bölümünü geride bıraktı. Moskova Karadeniz’de de donanma tatbikatı yapmayı sürdürüyor.

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