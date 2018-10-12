"Batlır" filmine ABD'den bir ödül daha

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Stare Yıldırım tarafından TRT TV Filmleri Projesi kapsamında çekilen "Batlır" filmi ABD'de bir ödül daha kazandı.
Daha önce "Flathead Lake Film Festivali" ve "Julien Dubuque Uluslararası Film Festivali" gibi festivallerden ödüller alan film, 10 Ekim'de başlayan 2018 San Diego Uluslararası Film Festivali'nden de ödülle döndü.
Doğuştan büyük bir kafaya sahip olan "Batlır"ın hikayesine odaklanan film, San Diego Film Vakfı tarafından düzenlenen festivalde "Chris Brinker Ödülü"ne layık görüldü.
İlk kez film yapan yönetmenler arasında en iyilere takdim edilen ödülü, Stare Yıldırım aldı.
Can Sipahi'nin "Batlır" karakterini canlandırdığı filmin kadrosunda Yılmaz Gruda, Merve Dizdar, Yağızkan Dikmen, Selen Kurtaran, Sinan Çalışkanoğlu ve Erkan Taşdöğen bulunuyor.
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