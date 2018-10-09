İSTANBUL (AA) - Yönetmen Stare Yıldırım tarafından TRT TV Filmleri Projesi kapsamında çekilen "Batlır" filminin galası yapıldı. ABD'deki pek çok şehrin yanı sıra Kanada ve Avusturalya'da da beğeniyle izlenen filmin gösterimi, Soho House Istanbul'da gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosunun yanı sıra birçok davetlinin katıldığı etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirme yapan Yıldırım, film sürecinin yaklaşık 4 yılı bulduğunu ve çalışma arkadaşlarının da filmi ilk kez izlediğini söyledi. Yıldırım, olumlu yorumlardan dolayı duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Bir hikaye anlatıcısı olarak insanların kalbine dokunabilmek hedefimdi -sinema bir mecra tabii hikaye anlatıcısına- ona biraz ulaştım galiba. Umarım bu kısıtlı gişe olanağında daha fazla insana ulaşabilirim." dedi. - "Çakıldım, hakikaten kımıldayamadım" Filmin farklı ülkelerde gösterimlere devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: "Son dönemde ben bir daha film yapmamaya karar vermiştim yaşadığım bazı olaylardan sonra. Bu kadar emek verdi ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım. Artık bir çıkartalım, dünyaya getirelim, halka ulaşalım, ondan sonra ben artık film yapamayacağım galiba dedim. Tabii bu tepkileri, gözlerimin içine duyguyla bakan insanları görünce -bu duygular kendimi iyi hissettirmek için değilse- o zaman tabii ki insan yeni bir hikaye anlatmak, yine hikayelerle insanlara dokunmak istiyor."

Sinema piyasasında var olmanın zorluklarına değinen Yıldırım, filmi bu ayın sonunda Türkiye'de vizyona sokmayı hedeflediklerini ancak bunun için sponsor yatırımcı ve dağıtım desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Filmde "Batlır" karakterini canlandıran Can Sipahi de ötekileştirilen bir karakteri dillendirmenin kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Senaryo ilk geldiğinde 25-30 dakika içinde ben bütün senaryoyu bitirmiş, hayaller kurmaya başlamıştım. Oyuncu için de bu çok önemlidir. Eğer senaryo okurken içinde herhangi bir yerde kendinizi bulup bununla beraber heyecanlanabiliyorsanız o zaman doğru yerde olduğunuzu bir şekilde kalbiniz size söylüyor. Ben de çok iyi, çok doğru bir yerde olduğumu hissettim." diye konuştu. Sanat hayatında 70 yılını geride bırakan ve filmde canlandırdığı karakterle göz dolduran Yılmaz Gruda ise filmi ilk kez izlediğine işaret ederek, "Çakıldım, hakikaten kımıldayamadım, her şey çok güzel akıyor." ifadesini kullandı. Filmin başarılı bir proje olduğunun altını çizen usta oyuncu, yurt dışında alınan ödüllerin sonuna kadar hak edildiğini sözlerine ekledi.