Batmakta olan yattaki 7 kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batmaya başlayan yatta bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi Toprak Adası önlerinde içinde 7 kişi bulunan bir yatın batmakta olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yatın kurtarma botunda bekleyen 7 kişi ekipler tarafından kurtarılarak Çeşme Limanı’na götürüldü.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yatın bölgede bulunan başka bir tekne tarafından Çeşme Limanı'na çekildiği öğrenildi.

