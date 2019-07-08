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Batmakta olan yattaki 7 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:28 | Son Güncelleme

Çeşme açıklarında batmaya başlayan yatın kurtarma botunda bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batmaya başlayan yatta bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi Toprak Adası önlerinde içinde 7 kişi bulunan bir yatın batmakta olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yatın kurtarma botunda bekleyen 7 kişi ekipler tarafından kurtarılarak Çeşme Limanı’na götürüldü.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yatın bölgede bulunan başka bir tekne tarafından Çeşme Limanı'na çekildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
batma kurtarma Sahil Güvenlik yat

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