Batman 3. Kitap Fuarı açıldı

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Biz bütün düşüncelerin geniş bir yelpazede dile getirildiği ve kitaplaştırıldığı, okunduğu bir şehir hayal ediyoruz. Sadece bir fikrin empoze edildiği bir ortam hiçbir zaman düşünmedik." dedi.

Vali Şahin, Valilik önü Adalet Caddesi'nde düzenlenen Batman 3. Kitap Fuarı'nın açılış töreninde, organizasyonun artık fuarlar takviminde yer aldığını, fuarın her yıl ekim ayının ikinci haftasında açıldığını ve bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Batmanlı kitapseverlerin ilgisi ve coşkusunun, kendilerini böyle bir etkinliği yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Şahin, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fuarda sadece kitap satılmayacağını, okur yazar buluşmalarının da olacağını ifade eden Şahin, yazarların fuar dışında okullarda öğrencilerle bir araya geleceğini aktardı.

Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde tüm okullarımız ilimle, irfanla, okumayla, yazmayla haşır neşir olacak. Eğitimin en güzel unsurunu bu şekilde sağlayacağız. Biz bütün düşüncelerin geniş bir yelpazede dile getirildiği ve kitaplaştırıldığı, okunduğu bir şehir hayal ediyoruz. Sadece bir fikrin empoze edildiği bir ortam, hiçbir zaman düşünmedik."