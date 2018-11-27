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Batman: Arkham Collection geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Xbox üzerinde açılan bir satış sayfası, Batman: Arkham Collection paketinin habercisi gibi. İşte detaylar!

Batman: Arkham Collection geliyor!

Xbox üzerinde açılan bir satış sayfası, oyun camiasının heyecanlanmasına sebebiyet verdi. Xbox üzerinde Batman: Arkham Collection adı altında bir satış sayfası açıldığını iddia eden TrueAchievements kullanıcıları, Batman: Arkham Collection'un 27 Kasım'da yayınlanacak yeni bir Batman: Arkham paketi olduğunu düşünüyor.

Pakette tamamen yeniden inşa edilmiş bir Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City ve Batman'in muhtemelen güncellenmiş bir versiyonu olacak: Arkham Knight yer alacak. Aslına bakarsanız bu bir ilk değil.

2013 yılında yayınlanan Batman paketi de aynı adı taşıyordu ve içerisinde Arkham Knight yerine Origins mevcuttu. Gelecek olan bu pakette ise Origins olmayacak gibi görünüyor maalesef.

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Batman: Arkham Collection geliyor!

Bunun en büyük sebebi ise Warner Bros. Montreal'in hali hazırda farklı bir proje üzerinde çalışıyor oluşu ve geniş bir çalışan kitlesine sahip olmamaları. Daha öncesinde geliştirdikleri iki DC oyunu Warner Bros. tarafından kabul görülmemiş ve reboot yapılması için tekrardan kolları sıvamıştılar.

Buna ek olarak mağaza listelemesinde sayfada “Xbox One X Enhanced” yazdığını ve bu üç oyunun da 4K-HDR desteği ile gelebileceğini belirtmiş durumda TrueAchievements. Konu hakkında henüz Rocksteady'den bir açıklama gelmiş değil ancak iddialara göre paket yarın resmi olarak mağazalardaki yerini almış olacak.

Konu hakkında resmi açıklama geldiği zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Peki ya siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Batman: Arkham Collection Xbox teknoloji

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