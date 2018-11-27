Xbox üzerinde açılan bir satış sayfası, oyun camiasının heyecanlanmasına sebebiyet verdi. Xbox üzerinde Batman: Arkham Collection adı altında bir satış sayfası açıldığını iddia eden TrueAchievements kullanıcıları, Batman: Arkham Collection'un 27 Kasım'da yayınlanacak yeni bir Batman: Arkham paketi olduğunu düşünüyor.

Pakette tamamen yeniden inşa edilmiş bir Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City ve Batman'in muhtemelen güncellenmiş bir versiyonu olacak: Arkham Knight yer alacak. Aslına bakarsanız bu bir ilk değil.

2013 yılında yayınlanan Batman paketi de aynı adı taşıyordu ve içerisinde Arkham Knight yerine Origins mevcuttu. Gelecek olan bu pakette ise Origins olmayacak gibi görünüyor maalesef.

Batman: Arkham Collection geliyor!

Bunun en büyük sebebi ise Warner Bros. Montreal'in hali hazırda farklı bir proje üzerinde çalışıyor oluşu ve geniş bir çalışan kitlesine sahip olmamaları. Daha öncesinde geliştirdikleri iki DC oyunu Warner Bros. tarafından kabul görülmemiş ve reboot yapılması için tekrardan kolları sıvamıştılar.